CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Spor yazarları Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 08:52
Spor yazarları Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR-KAHIR SEZONU BİTTİ

Ve Beşiktaş taraftarlarını kahrettiği sezonu kapattı.
Tek kelime ile berbat bir sezondu. Bir daha tekrarı olmasın diyeceğim ama bu kafayla giderse bu sezonu bile mumla ararız. Bu sezonki hayal kırıklıkları yazmakla bitmez; Temmuz'da Avrupa kupalarına veda eden! Ekim'de şampiyonluk yarışından kopan! Bir derbi bile kazanamayan ve ligi 4. bitiren!
Buna rağmen taraftarları oyalan yöneticiler!

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

"Siz anlamıyorsunuz!" diye söze başlayan bir teknik direktör!
Dünkü maç için yazacak çok bir şey yok aslında! İlk yarısı Beşiktaşlı taraftarların bu sezon alıştığı umutsuz, ruhsuz, açıklaması bile yapılamayacak bir futbol anlayışı!

Beşiktaş'ın yediği golleri halı sahalarda bile görmek mümkün değil. İkinci yarı Sergen Yalçın tarafından adeta üvey evlat muammelesi gören Jota ve Cerny'nin oyuna girişiyle takımın kıpırdanışı!

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Aylardır sorduğumuz soru yeniden gündemde; "Jota Silva gibi kaliteli ayak neden hep yedek?" Var mı bir açıklaması! Beşiktaşlı taraftarlar sezon kapanırken şunu biliyorlar ki; büyük Beşiktaş arması böyle temsil edilmez. Bu gemi böyle yüzmez! Yönetim ve teknik kadro belki farkında değiller ama koca Beşiktaş'ın futbol aklı yok! İşin kötü yanı bu işi bilmediklerini de bilmiyorlar.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Taraftar gol bekler, galibiyet bekler, başarı bekler, zaferler bekler! Çaykur Rizespor denk bütçe, doğru bir palanlamayla dün galibiyeti kaçıran ekip, Beşiktaş ise beraberliğe sevinen bir takım görüntüsünde 90 dakika masterlar maçı kıvamında oynandı.
Ama dünkü maçın yıldızı Asen Albayrak'tı. 10 numara, 5 yıldızlık yönetim işte böyle olur.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR-JOTA SELAM

Geçtiğimiz hafta bugün, cuma gecesi saat 22.00 sularında annemi kaybettim. Annesiz ilk yazımı yazıyorum. Arayıp mesaj atan, acımızı paylaşan, o zor günümüzde yanımızda olan herkese minnettarım. Rabbim anneme ebedî âlemde rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin inşallah.
Şimdi hayatın devam eden tarafına dönelim…

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş, bu kötü sezonu Rizespor deplasmanında noktalarken bir kez daha ibretlik 90 dakika izledik.
Malum, Sergen Yalçın sezon boyunca Jota ve Cerny tercihlerinde pek ısrarcı olmadı. Son maçta da onları kulübede bırakıp Cengiz–Bilal ikilisiyle başladı. Bu tercih, ilk yarıda Beşiktaş'a pahalıya patladı. Kartal, hücumda varlık gösteremezken kalesinde sayısız tehlike yaşadı;
Sowe'un 2 golü sonrası soyunma odasına adeta sığınarak gitti.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

İkinci yarıda Jota ve Cherny'nin oyuna girişiyle tablo bir anda değişti. Kıştan yaza geçer gibi… Önce Jota klasını konuşturdu, ardından Cherny topu çatala göndererek adeta ona selam çaktı.
Aslında bu sahne, sezon boyunca yaşadığımız çelişkinin özeti gibiydi.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Teknik heyetin ısrarla güvendiği isimler takımı tökezletirken, geri planda bırakılan oyuncular Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı.
Bir kez daha gördük ki sezon boyunca heba edilen ciddi bir kalite vardı. Sergen Yalçın'ın görevi bırakacağını sanmıyorum.
Bu noktada sorumluluk Başkan Serdal Adalı'ya düşüyor. Camiayı rahatlatacak adımı atmalı.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Futbola kadın eli değmesi gerektiğini düşünen biri olarak, karşılaşmayı yöneten Asen Albayrak'ın performansını olumlu buldum. Kora kor mücadeleye izin verdi, oyunun akışını bozmadı. Sayılarının artmasını diliyorum.

F.Bahçe'ye Marsilya'dan 3 yıldız birden!
Saran'dan iki başkan adayına transfer jesti!
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Özkan Yalım telefon şifresini verdi CHP'de delege pazarlığı ifşa oldu | Özel'den Mansur'u övün talimatı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt
Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK-Başakşehir maç bilgileri! Gaziantep FK-Başakşehir maç bilgileri! 08:12
Fatih Karagümrük-Alanyaspor maç bilgileri! Fatih Karagümrük-Alanyaspor maç bilgileri! 07:54
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt 01:18
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt 01:16
Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu! Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu! 00:54
Okan Buruk: Hedef üst üste... Okan Buruk: Hedef üst üste... 00:54
Daha Eski
Boey'den şampiyonluk kutlamalarında Filistin desteği! Boey'den şampiyonluk kutlamalarında Filistin desteği! 00:54
G.Saraylı futbolculardan Icardi'ye çağrı! G.Saraylı futbolculardan Icardi'ye çağrı! 00:54
İşte G.Saray'ın otobüs yolculuğundan çok özel kareler İşte G.Saray'ın otobüs yolculuğundan çok özel kareler 00:54
Sergen Yalçın'dan istifa konusunda açıklama! Sergen Yalçın'dan istifa konusunda açıklama! 00:54
Beşiktaş Rize'de berabere kaldı! Beşiktaş Rize'de berabere kaldı! 00:54
Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli" Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli" 00:53