Fenerbahçe'den İtalya'ya Paolo Maldini çıkarması! Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan adayları arasında yer alan Hakan Safi'nin, camiada sürpriz olarak değerlendirilen önemli bir isimle anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE SON DAKİKA
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 10:15
Bu doğrultuda başkan adayı Hakan Safi'nin, futbol takımı için yaptığı planlama ortaya çıktı.
Başkan adayı Hakan Safi, bir süredir İtalya'da görüşmelerini sürdürüyordu.
Hem futbolcu hem de teknik adamlarla toplantılar yapan Safi'nin, flaş bir isimle temasta bulunduğu öğrenildi.
Hakan Safi'nin, Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini'yle de bir araya geldi.
Kendisine teklifte bulunan Hakan Safi, futbol aklı olarak Maldini'yle birçok konuda anlaşma sağladı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.