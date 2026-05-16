CANLI İZLE | Samsunspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında Samsunspor, Göztepe’yi konuk ediyor. 48 puanla 7. sırada yer alan ve ligi prestijli bir konumda bitirmeyi hedefleyen Samsunspor, taraftarı önünde sezonu 3 puanla kapatmak istiyor. Topladığı 55 puanla 5. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılım hedefine ulaşamayan Göztepe ise zorlu deplasmandan zaferle dönerek sezonun prestij galibiyetini almak niyetinde. Peki, Samsunspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 08:55
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda hem Karadeniz hem de İzmir futbolunu yakından ilgilendiren, taktiksel kalitesi yüksek bir sezon finali oynanacak. Ev sahibi Samsunspor, bu sezon sergilediği dirençli futbolla topladığı 48 puan sayesinde sezonu üst sıralara yakın, oldukça konforlu bir 7. basamakta tamamlamayı başardı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda RAMS Başakşehir'e 3-0 mağlup olarak yara alan kırmızı-beyazlıların herhangi bir düşme korkusu ya da Avrupa iddiası bulunmuyor. Konuk ekip Göztepe cephesinde ise tam anlamıyla kulüp tarihinin en kritik 90 dakikalarından biri yaşanıyor. Süper Lig'de harika bir grafik çizerek son haftaya 55 puanla 5. sırada giren İzmir temsilcisi, Avrupa kupaları biletini cebine koyamayacak olsa da sezonu galibiyetle sonlandırmanın peşinde. İşte Samsunspor-Göztepe maçının detayları!

Samsunspor-Göztepe MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in son haftası kapsamındaki Samsunspor-Göztepe maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Samsunspor-Göztepe MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 20.00'de yapılacak.

Samsunspor-Göztepe MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Göztepe maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Samsunspor-Göztepe MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Kocuk; Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou; Kayan, Coulibaly, Holse, Ndiaye; Marius

Göztepe: Lis; Bokele, Heliton, Altıkardeş; Cherni, Miroshi, Mohammed, Kurtulan; Antunes, Santos, Janderson

