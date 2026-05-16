Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan transferde büyük jest!
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için gün sayılırken transferde de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak mevcut başkan Sadettin Saran'ın görevdeyken transferde büyük yol katettiği o yıldız golcüyü her iki yeni başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye önerdiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 06:50
Saran yönetimi, bu transfer raporunu iki başkan adayına da sundu.
Guirassy transferinde son kararı 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulda seçilecek olan yeni yönetim verecek.
Gineli oyuncu, 2024'te de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak o dönem Dortmund'u tercih etmişti.
BU SEZON 21 GOLÜ VAR
Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 32, Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve DFB Pokal'da 3 olmak üzere toplamda 45 maça çıktı.
Gineli santrfor, bu karşılaşmalarda 21 gol atarken, 6 da asist yaptı.
