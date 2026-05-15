Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile berabere kaldı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise 41 puanla 8. sırada sezonu bitirdi.

6. dakikada sağ kanattan Laçi'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topla ceza sahasının sol çaprazında buluşan Hojer'in şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarıya çıktı.

18. dakikada Mebude'nin ara pasında topla buluşan Ali Sowe'un ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

31. dakikada sağ kanattan Mebude'nin ceza sahasına ortasında kale önünde Ali Sowe kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş adına 55. dakikada sahneye Jota çıktı. Jota kaydettiği gol ile skoru 2-1'e getiren isim oldu.

Maçta dakikalar 62'yi gösterirken bu kez siyah-beyazlılarda sahneye Cerny çıktı. Futbolcu kaydettiği şık gol ile skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş sezonu 2-2'lik skorla beraberlikle tamamladı.