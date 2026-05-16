Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Önce Rize sonra Kartal!

Önce Rize sonra Kartal!

Çaykur Rizespor, Ali Sowe’un 13 dakika içinde attığı iki golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Beşiktaş, ikinci yarıda Jota ve Cerny’nin sayılarıyla beraberliği yakaladı. Kartal, sezonu 60, Rize ise 41 puanla bitirdi.

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 06:50
Önce Rize sonra Kartal!

Süper Lig'de 34'üncü haftanın son maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Önce Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden ardından da Dolmabahçe'deki derbide Trabzonspor'a yenilip taraftarını üzen Beşiktaş, sezonu galibiyetle kapatmak için sahaya çıktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Ev sahibi Çaykur Rizespor, Ali Sowe'un 18 ve 31'inci dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla üstün bitirdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İlk yarıda gelen iki şok gol sonrasında Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, ikinci yarıya üç değişiklikle başladı.

Bu hamleler de meyvesini verdi. Önce 55'de Jota Silva, harika bir golle farkı bire indirdi.

Bu golden 7 dakika sonra ise Cerny şık bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. Çaykur Rize teknik direktörü Recep Uçar 73'te kırmızı kart gördü.

Ev sahibi ekip, 90+2'de Halil Dervişoğlu 3'ü buldu. Gol VAR'dan döndü. İki takım sezonu 1'er puanla kapattı.

TATİLDEYDİLER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor beraberliğinin ardından ilk yarıdaki oyunu eleştirdi. 2. yarıda kendilerine geldiklerini belirten Yalçın, "Bence güzel bir maç oldu. Hedefsiz bir maç. Oyuncuları konsantre etmek biraz zorlaştı. Bizim çocuklar ilk yarıda tatildeydi herhalde, ikinci yarıda tatilden çağırdık onları. Beklemedik bir durum değil bu. Konyaspor maçından sonra sezon bitmişti bizim için. Bir hedef koymuştuk, onu kaybettik ve bu da oyunculara yansıdı.

Ondan sonra konsantrasyon zorlaştı.

Bugün de öyle oldu. İlk yarıda ortada bir takım yoktu. Devre arasında onları uyandırmak zorunda kaldım.

İkinci yarıda takım toparlandı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum ligin son maçı olmasından dolayı" dedi.

6 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

BEŞİKTAŞ, 6 oyuncusundan Ç. Rizespor deplasmanında faydalanamadı. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Güney Koreli golcü Oh'un yanı sıra; Kartal Kayra, Rashica, Uduokhai, Gökhan Sazdağı ve devre arasında kadro dışı bırakılan Necip Uysal kafilede yer alınmadı. Devrim Şahin de Trabzonspor derbisinden sonra dün de kadrodaydı.

JOTA'DAN 5'İNCİ GOL

SEZON başında Nottingham Forest'tan kiralanan Jota Silva, teknik direktör Yalçın tarafından sezonun son mücadelesinde de yedek bırakıldı. Mustafa Hekimoğlu'nun yerine 2. yarının başında oyuna giren Portekizli, 55'te Beşiktaş'ın ilk golünü attı. Jota, bu sezon 5'inci kez gol sevinci yaşadı. Portekizli, maç sonu Beşiktaş'tan ayrıldı, ülkesine gitti.

CERNY 13 MAÇ SONRA

BEŞIKTAŞ formasıyla en son golünü 31 Ocak'taki Konya maçında atan Cerny, tam 13 gol sonra ligde golle buluştu. Çekyalı oyuncu, Cengiz'in yerine oyuna girdikten 16 dakika sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Cerny de takım arkadaşı Jota gibi sezonu 5 golle kapattı. Cerny'nin attığı gol Beşiktaşlı taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ KEZ

ÇAYKUR Rizespor-Beşiktaş maçını kadın hakem Asen Albayrak yönetti.

Süper Lig'de bu sezon ikinci defa düdük çalan 29 yaşındaki hakem, daha önce 26'ncı haftadaki Göztepe-Alanyaspor mücadelesini yönetmişti.

Asen Albayrak, hakemlik kariyerinde ise ilk kez bir büyük takımın maçında görev yaparken, performansıyla da beğeni kazandı.

