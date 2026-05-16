Ziraat Türkiye Kupası
Gaziantep FK-RAMS Başakşehir maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında Gaziantep FK, RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. 37 puanla 12. sırada yer alan ve kümede kalmayı haftalar öncesinden garantileyerek tamamen rahatlayan Gaziantep FK, taraftarı önünde sezona galibiyetle veda etmek istiyor. 54 puanla 6. sırada yer alan ve Avrupa iddialarının ardından sezonu üst sıralarda şık bir şekilde noktalamayı hedefleyen RAMS Başakşehir ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek niyetinde. Peki, Gaziantep FK - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 08:12
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda hem taktiksel anlamda keyifli hem de iki takım adına stres seviyesi oldukça düşük bir sezon finali oynanacak. Ev sahibi Gaziantep FK, bu sezon inişli çıkışlı dönemlerden geçse de topladığı 37 puanla lig ortasında güvenli bir limana sığınmayı başardı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde çıkacağı sezonun bu son mücadelesinde moralli bir kapanış yapmanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip RAMS Başakşehir cephesinde ise başarılı sayılabilecek bir sezonun son halkası ekleniyor. Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 54 puan toplayan İstanbul ekibi, ligin 6. basamağında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta evinde ağırladığı Samsunspor'u net bir oyunla 3-0 mağlup ederek moral depolayan Nuri Şahin'in öğrencileri, aynı oyun disiplinini ve istikrarı deplasmanda da sürdürmek niyetinde. İşte Gaziantep FK-RAMS Başakşehir maçının detayları!

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in son haftası kapsamındaki Gaziantep FK-RAMS Başakşehir maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 20.00'de yapılacak.

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Görgen; Sangare, Abena, Kızıldağ, Rodrigues; Gidado, Camara; Sorescu, Maxim, Kozlowski; Bayo

RAMS Başakşehir: Şengezer; Şahiner, Duarte, Opoku, Karatas; Kemen, Güneş; Sari, Shomurodov, Harit; Yıldırım

F.Bahçe'ye Marsilya'dan 3 yıldız birden!
Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu!
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Özkan Yalım telefon şifresini verdi CHP'de delege pazarlığı ifşa oldu | Özel'den Mansur'u övün talimatı
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt
Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt 01:18
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt 01:16
Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu! 00:54
Okan Buruk: Hedef üst üste... 00:54
Boey'den şampiyonluk kutlamalarında Filistin desteği! 00:54
G.Saraylı futbolculardan Icardi'ye çağrı! 00:54
İşte G.Saray'ın otobüs yolculuğundan çok özel kareler 00:54
Sergen Yalçın'dan istifa konusunda açıklama! 00:54
Beşiktaş Rize'de berabere kaldı! 00:54
Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli" 00:53
Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor 00:53
F.Bahçe'ye Marsilya'dan 3 yıldız birden! 00:53