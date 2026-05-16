Gaziantep FK-RAMS Başakşehir maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda hem taktiksel anlamda keyifli hem de iki takım adına stres seviyesi oldukça düşük bir sezon finali oynanacak. Ev sahibi Gaziantep FK, bu sezon inişli çıkışlı dönemlerden geçse de topladığı 37 puanla lig ortasında güvenli bir limana sığınmayı başardı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde çıkacağı sezonun bu son mücadelesinde moralli bir kapanış yapmanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip RAMS Başakşehir cephesinde ise başarılı sayılabilecek bir sezonun son halkası ekleniyor. Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 54 puan toplayan İstanbul ekibi, ligin 6. basamağında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta evinde ağırladığı Samsunspor'u net bir oyunla 3-0 mağlup ederek moral depolayan Nuri Şahin'in öğrencileri, aynı oyun disiplinini ve istikrarı deplasmanda da sürdürmek niyetinde. İşte Gaziantep FK-RAMS Başakşehir maçının detayları!

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in son haftası kapsamındaki Gaziantep FK-RAMS Başakşehir maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 20.00'de yapılacak.

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Görgen; Sangare, Abena, Kızıldağ, Rodrigues; Gidado, Camara; Sorescu, Maxim, Kozlowski; Bayo

RAMS Başakşehir: Şengezer; Şahiner, Duarte, Opoku, Karatas; Kemen, Güneş; Sari, Shomurodov, Harit; Yıldırım