Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor CANLI: Maç saati ve kanalı!

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda tüm alt sıra takımlarını eş zamanlı olarak ekrana kilitleyecek, adeta sinir harbi şeklinde geçecek bir 90 dakika oynanacak. Ev sahibi Fatih Karagümrük, sezon boyunca yaşadığı istikrarsızlığı son haftalarda da kıramayarak 27 puanla 17. sırada, yani ateş hattının tam göbeğinde kaldı. Taraftarının desteğiyle maça baskılı ve agresif bir oyunla başlaması beklenen Karagümrük, son haftada galibiyet istiyor. Konuk ekip Corendon Alanyaspor cephesinde ise son haftaya girilirken oldukça sakin, stressiz ve huzurlu bir hava hakim. Sezon genelinde topladığı 37 puanla 10. sırada yer alan ve düşme korkusunu haftalar öncesinden üzerinden atan Akdeniz temsilcisi, sezonun bu son deplasmanına tamamen keyifli ve rahat bir futbol oynamak için çıkıyor. İşte Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor maçının detayları!

FATİH KARAGÜMRÜK-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in son haftası kapsamındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 17.00'de yapılacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic; Esgaio, Lichnovsky, Biraschi, Mladenovic; Verde, Özcan, Elmaz; Kalaycı, Çukur, Larsson

Corendon Alanyaspor: Victor; Akdağ, Aksoy, Lima; Ruan, Maestro, Makouta, Hadergjonaj; Elia, Yalçın, Hwang