CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli"

Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla gündem olmaya devam ediyor. Kariyerini bir dönem Türkiye'de sürdüren Nijeryalı eski yıldız, golcü futbolcuya flaş bir transfer çağrısında bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 16:33
Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli"

Galatasaray'ın üst üste 4. şampiyonluğunun mimarlarından olan Victor Osimhen, gündem olmaya devam ediyor.

Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli"

Sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir performans gösteren Nijeryalı süper yıldız, Avrupa devlerinin gündemine yer almaya devam ediyor.

Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli"

Osimhen'in adı sık sık Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, PSG, Liverpool, Manchester United ve Juventus gibi devlerle anılıyordu.

Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli"

Galatasaray yönetiminin ise golcü futbolcu için 150 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri değerlendirmeme kararı aldığı iddia edilmişti.

Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli"

Çok sayıda kulübün radarında olan 27 yaşındaki yıldızla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli"

Bir dönem ülkemizde Sivasspor formasını da terleten John Utaka, Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli"

"HER ŞEY ONA BAĞLI"

Brila FM'e konuşan Utaka, "Her şey ona bağlı. Bu iki taraflı bir görüşme. Osimhen'in yönetimle görüşmesi gerekiyor ve iki taraf da anlaşırsa kalmaya devam edebilir. Her şey onun ayrılmak isteyip istemediğine bağlı." dedi.

Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli"

"GİTMESİ İÇİN RİCADA BULUNACAĞIM"

Nijeryalı eski yıldız, "Şahsen ben ona gitmesi için ricada bulunacağım. Ama futbol tarafına da bakmalısınız; size maddi ve kupa açısından fayda sağlayacak mı? Gideceği yer ona kupa kazanma fırsatı veriyorsa gitmeli. Sonuçta her şey sınıf meselesi. 2012 sınıfı, Montpellier ile lig şampiyonluğunu kazandığım yıldı; kupaları bireysel kupalardan çok toplu olarak hatırlarsınız. Bireysel başarılar da hatırlanır ancak asıl önemli olan o dönemlerde kazanılan şampiyonluklar ve bu dönemlerde yer alan oyunculardır. Asla unutulamazlar. Sonuçta biz futbolu para kazanmak, ailelerimizi mutlu etmek ve kendimizi mutlu etmek için oynuyoruz. Kupa kazanmanın ardında bir tarih yatıyor." ifadelerini kullandı.

Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli"

Utaka, Real Madrid'in başına geçeceği konuşulan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun, İspanyol devine gitmesi halinde Osimhen'in Real Madrid'e transferini desteklediği belirtti.

Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli"

"MOURINHO İSTERSE OSIMHEN REAL MADRID İÇİN MÜKEMMEL OLUR"

Eski yıldız konuyla ilgili, "Osimhen olsam yüzde yüz giderdim. Çünkü Mourinho, Osimhen'de bir şey gördü ve bu yüzden onu istedi. Bildiğimiz gibi Osimhen, günün sonunda kupa kazanmak isteyen biri. Eğer Mourinho imza atar ve onu isterse Real Madrid'e gitmesi onun için mükemmel bir hamle olur. Bu iyi bir seçenek çünkü Osimhen her yerde oynayabilir. İtalya'da, Fransa'da, Belçika'da ve şimdi de Türkiye'de oynadı, bu yüzden sorun olmamalı." yorumunu yaptı.

Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor
F.Bahçe'ye Marsilya'dan 3 yıldız birden!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Başkan Erdoğan'dan Türkistan'da siber güvenlik mesajı: Hayati ve zaruridir
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bernardo Silva Aslan oluyor! Menajeri İstanbul'a geldi
Kulübü resmen açıkladı! 3 büyüklerin hedefindeydi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor 14:42
İsmail Yüksek transfer kararını verdi! İsmail Yüksek transfer kararını verdi! 14:26
Bernardo Silva Aslan oluyor! Menajeri İstanbul'a geldi Bernardo Silva Aslan oluyor! Menajeri İstanbul'a geldi 13:21
Kulübü resmen açıkladı! 3 büyüklerin hedefindeydi Kulübü resmen açıkladı! 3 büyüklerin hedefindeydi 13:19
Beşiktaş maçının VAR’ı açıklandı! Beşiktaş maçının VAR’ı açıklandı! 12:09
Aziz Yıldırım iddialara yanıt verdi! Aziz Yıldırım iddialara yanıt verdi! 12:00
Daha Eski
F.Bahçe'de büyük kriz! Yeni yönetim... F.Bahçe'de büyük kriz! Yeni yönetim... 11:25
İşitme Engelliler Satranç Erkek Milli Takımı dünya şampiyonu oldu! İşitme Engelliler Satranç Erkek Milli Takımı dünya şampiyonu oldu! 10:57
G.Saraylı isme Göztepe kancası! Buruk'un kararı... G.Saraylı isme Göztepe kancası! Buruk'un kararı... 10:50
Bakan Bak'tan milli tekvandoculara tebrik! Bakan Bak'tan milli tekvandoculara tebrik! 10:46
Ç. Rizespor-Beşiktaş maçı detayları! Ç. Rizespor-Beşiktaş maçı detayları! 10:14
Aslan'dan Süper Lig'in 2 yıldızına transfer kancası! Aslan'dan Süper Lig'in 2 yıldızına transfer kancası! 10:12