Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla gündem olmaya devam ediyor. Kariyerini bir dönem Türkiye'de sürdüren Nijeryalı eski yıldız, golcü futbolcuya flaş bir transfer çağrısında bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 16:33
Galatasaray yönetiminin ise golcü futbolcu için 150 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri değerlendirmeme kararı aldığı iddia edilmişti.
Çok sayıda kulübün radarında olan 27 yaşındaki yıldızla ilgili flaş bir açıklama geldi.
Bir dönem ülkemizde Sivasspor formasını da terleten John Utaka, Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"HER ŞEY ONA BAĞLI"
Brila FM'e konuşan Utaka, "Her şey ona bağlı. Bu iki taraflı bir görüşme. Osimhen'in yönetimle görüşmesi gerekiyor ve iki taraf da anlaşırsa kalmaya devam edebilir. Her şey onun ayrılmak isteyip istemediğine bağlı." dedi.
"GİTMESİ İÇİN RİCADA BULUNACAĞIM"
Nijeryalı eski yıldız, "Şahsen ben ona gitmesi için ricada bulunacağım. Ama futbol tarafına da bakmalısınız; size maddi ve kupa açısından fayda sağlayacak mı? Gideceği yer ona kupa kazanma fırsatı veriyorsa gitmeli. Sonuçta her şey sınıf meselesi. 2012 sınıfı, Montpellier ile lig şampiyonluğunu kazandığım yıldı; kupaları bireysel kupalardan çok toplu olarak hatırlarsınız. Bireysel başarılar da hatırlanır ancak asıl önemli olan o dönemlerde kazanılan şampiyonluklar ve bu dönemlerde yer alan oyunculardır. Asla unutulamazlar. Sonuçta biz futbolu para kazanmak, ailelerimizi mutlu etmek ve kendimizi mutlu etmek için oynuyoruz. Kupa kazanmanın ardında bir tarih yatıyor." ifadelerini kullandı.
Utaka, Real Madrid'in başına geçeceği konuşulan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun, İspanyol devine gitmesi halinde Osimhen'in Real Madrid'e transferini desteklediği belirtti.
"MOURINHO İSTERSE OSIMHEN REAL MADRID İÇİN MÜKEMMEL OLUR"
Eski yıldız konuyla ilgili, "Osimhen olsam yüzde yüz giderdim. Çünkü Mourinho, Osimhen'de bir şey gördü ve bu yüzden onu istedi. Bildiğimiz gibi Osimhen, günün sonunda kupa kazanmak isteyen biri. Eğer Mourinho imza atar ve onu isterse Real Madrid'e gitmesi onun için mükemmel bir hamle olur. Bu iyi bir seçenek çünkü Osimhen her yerde oynayabilir. İtalya'da, Fransa'da, Belçika'da ve şimdi de Türkiye'de oynadı, bu yüzden sorun olmamalı." yorumunu yaptı.
