Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA San Antonio Spurs batı konferansında finale yükseldi!

San Antonio Spurs batı konferansında finale yükseldi!

NBA'de play-off'larında heyecan sürüyor. Batı konferansında San Antonio Spurs, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 139-109 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve finale yükseldi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 10:24
San Antonio Spurs batı konferansında finale yükseldi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 139-109 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Target Center'da oynanan karşılaşmada, Spurs'te Stephon Castle 32 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

De'Aaron Fox 21, Victor Wembanyama 19 ve Julian Champagnie ise 18 sayıyla maçı tamamladı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 24, Terrence Shannon 21 ve Naz Reid 18 sayı kaydetti.

Spurs, Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder ile karşılaşacak. Seri 19 Mayıs Salı günü Thunder'ın sahasında başlayacak.

Pistons, seride 3-3'lik eşitlik sağladı

Doğu Konferansı yarı finalinde Detroit Pistons, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 115-94 yenerek seride durumu 3-3 yaptı.

Rocket Arena'da oynanan müsabakada Cade Cunningham 21 sayıyla oynarken Paul Reed 17, Jalen Duren ise 15 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Cavaliers'ta James Harden 23 sayıyla maçın en skoreri olurken Evan Mobley 18 sayıyla tamamladı.

Serinin yedinci maçı, Pistons'un evinde Little Caesars Arena'da 18 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

G.Saray'dan 10 maddelik yeni sezon planlaması!
F.Bahçe'den Maldini çıkarması!
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Özkan Yalım telefon şifresini verdi CHP'de delege pazarlığı ifşa oldu | Özel'den Mansur'u övün talimatı
"Kahır sezonu bitti"
Saran'dan iki başkan adayına transfer jesti!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
F.Bahçe'den Maldini çıkarması! 10:15
Başkan Erdoğan G.Saray'ı kabul edecek 09:36
G.Saray'dan 10 maddelik yeni sezon planlaması! 09:25
G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu 09:17
Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda? 08:55
"Kahır sezonu bitti" 08:52
Gaziantep FK-Başakşehir maç bilgileri! 08:12
Fatih Karagümrük-Alanyaspor maç bilgileri! 07:54
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt 01:18
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt 01:16
Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu! 00:54
Okan Buruk: Hedef üst üste... 00:54