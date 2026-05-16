Galatasaray'dan 10 maddelik yeni sezon planlaması! İşte transferde yol haritası

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray

Galatasaray'da üst üste gelen şampiyonlukların ardından yeni sezon planlaması başladı. Yönetim, Okan Buruk ile yola devam ederken iç transferde kritik adımlar atıp kadroyu güçlendirecek hamleler için düğmeye bastı. İşte sarı kırmızılıların 10 maddelik yeni sezon planlaması... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 09:25
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluk sevincini taraftarıyla birlikte yaşadı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Cimbom'da kurmaylar hemen yeni sezon için kolları sıvadı. Galatasaray'da üst üste beşinci şampiyonluk için 10 maddelik yol haritası belirlendi.

1- Seçime tek aday giren Dursun Özbek, haftaya cumartesi günü tekrar başkan seçilecek. Özbek yeni yönetimini bugün Galatasaray Adası'nda, 19 Mayıs Salı günü de Kalamış tesislerinde üyelere tanıtacak.

OKAN BURUK İLE İKİ YIL DAHA

2- İki seneliğine seçilecek yeni yönetim, Okan Buruk'un sözleşmesini iki yıl uzatacak.

3- Icardi'nin menajeri Elio Pino, İstanbul'a çağrıldı ve hafta içinde yapılacak görüşmede Arjantinli yıldızın geleceği kesinlik kazanacak.

LEMINA İMZAYI ATTI

4- Mevcut kadrosunu koruma kararı alan Galatasaray, ilk imzayı Lemina'ya attırdı. Gabonlu yıldızın ücreti 3 milyon Euro'ya çıkartıldı.

5- Okan Buruk'un kalması yönünde rapor verdiği Torreira da devam edecek.

UĞURCAN'A ZAM KARARI

6- Bu sezonun yıldızı Uğurcan Çakır'ın, Dünya Kupası öncesinde ücretine zam yapılacak.

7- Kiralık gönderilen Nelsson ve Jelert'e kapı kapalı.

8- TFF'nin yabancı kuralını 12+2 şeklinde değiştirmesini isteyen sarı-kırmızılılar, diğer kulüplerle fikir alışverişinde bulunacak.

SALLAI VE SARA'DA TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

9- İngiltere'den talipleri olan Sallai ve Sara için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

10- Transferde çalışmalar hızlanacak. Öncelikle 10 numara, orta saha, stoper ve yedek forvet takviyesi yapılacak.

