İşte Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin yeni hoca adayı!
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Filipe Luis, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'nın ardından listesine yeni bir teknik adam daha ekledi. İşte Safi'nin seçilmesi halinde takımın başına getirmeyi planladığı o teknik adam...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi kadar yeni sezonda takımın başına kimin geçeceği de büyük merak konusu oldu.
Takvim'in haberine göre, başkan adaylarından Hakan Safi'nin teknik direktör listesinde yer alan isimler futbol dünyasında ses getirirken, listeye yeni bir yıldız teknik adam daha eklendi.
Daha önce Filipe Luis, Xabi Alonso ve Enzo Maresca isimlerinin gün demde olduğu konuşulurken, son olarak Ruben Amorim isminin de listeye dahil edildiği öne sürüldü.
Kariyerinde özellikle Sporting CP ile önemli başarılara imza atan Amorim, 2020/21 ve 2023/24 sezon- larında lig şampiyonluğu yaşadı.
Başarılı teknik adam ayrıca 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında Portekiz Lig Kupası'nı kaza nırken, 2021/22'de de Süper Kupa sevinci yaşadı.
Modern futbol anlayışı ve 3-4- 2-1 sistemiyle dikkat çeken Amorim'in, 2019/20 sezonunda SC Braga ile Portekiz Kupası zaferi bulunuyor.
Portekizli teknik adam son olarak dünya devlerinden Manchester United'da görev yaptı.