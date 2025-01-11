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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Yunus Akgün Galatasaraylıları hayrete düşürdü!

TRANSFER HABERLERİ | Yunus Akgün Galatasaraylıları hayrete düşürdü!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla büyük alkış alan Yunus Akgün ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncudan gelen son haber, sarı-kırmızılı taraftarları resmen hayrete düşürdü. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 12:32
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TRANSFER HABERLERİ | Yunus Akgün Galatasaraylıları hayrete düşürdü!

Galatasaray'da yönetimin tıpkı Barış Alper Yılmaz'a verilen gibi Yunus Akgün'e de 2.5 milyon euroluk bir sözleşme teklif ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Yunus Akgün Galatasaraylıları hayrete düşürdü!

Bu sezon performansıyla lige damga vuran isimlerden olan Yunus Akgün'ün bu teklife sürpriz bir yanıt verdi iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Yunus Akgün Galatasaraylıları hayrete düşürdü!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunus Akgün, 300 bin euroluk maaşını 2.5 milyon euroya çıkaracak sözleşmeyi reddetti.

TRANSFER HABERLERİ | Yunus Akgün Galatasaraylıları hayrete düşürdü!

Yunus Akgün'ün rakam konusunda ikna olmadığı ve Galatasaray'dan Mertens'in ücreti olan 3 milyon euroya yakın bir maaş istediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Yunus Akgün Galatasaraylıları hayrete düşürdü!

24 yaşındaki futbolcunun Avrupa'dan gelecek tekliflere göre hareket edeceği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Yunus Akgün Galatasaraylıları hayrete düşürdü!

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı.

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