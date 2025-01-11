TRANSFER HABERLERİ | Yunus Akgün Galatasaraylıları hayrete düşürdü!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla büyük alkış alan Yunus Akgün ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncudan gelen son haber, sarı-kırmızılı taraftarları resmen hayrete düşürdü. İşte tüm detaylar...
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Yunus Akgün'ün rakam konusunda ikna olmadığı ve Galatasaray'dan Mertens'in ücreti olan 3 milyon euroya yakın bir maaş istediği öne sürüldü.
24 yaşındaki futbolcunun Avrupa'dan gelecek tekliflere göre hareket edeceği aktarıldı.
Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
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