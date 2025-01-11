TRANSFER HABERLERİ | Yunus Akgün Galatasaraylıları hayrete düşürdü!

Galatasaray'da yönetimin tıpkı Barış Alper Yılmaz'a verilen gibi Yunus Akgün'e de 2.5 milyon euroluk bir sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Bu sezon performansıyla lige damga vuran isimlerden olan Yunus Akgün'ün bu teklife sürpriz bir yanıt verdi iddia edildi.