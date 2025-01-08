TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Jhon Arias'tan beklenmedik haber!
Galatasaray, devre arası transferi için yönünü Brezilya'ya dönmüş ve Fluminense'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Jhon Arias için kolları sıvamıştı. Sarı kırmızılıların sunduğu teklifin miktarı ile birlikte aldığı şoke eden yanıt ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 12:22 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 12:27
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İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Bolavip, RCN Radio ve RTI Esporte kaynaklarından derlediği o haber...
Fluminense, Galatasaray'ın Jhon Arias'a sunduğu teklife olumsuz yanıt verdi. Cimbom'un transferden vazgeçtiği, Brezilyalı ekibin ise başka alternatiflere yönelme kararı aldığı ifade edildi.
BAŞKA TEKLİF YOK
Arias için Fluminense'nin kapısını resmi teklif ile çalan tek takımın Galatasaray olduğu açıklandı. Oyuncuyu Avrupa'ya göndermek isteyen Fluminense, ayrıca Kolombiyalı'nın haklarının yalnızca %50'sine sahip.
Jhon Arias'ın geleceği, Fluminense'den geriye kalan %50'lik hakkının Kolombiya ekibi Patriotas'ta olması ve pazarlıkların bu sebeple zorlaşması sebebi ile belirsizliğini koruyor.
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