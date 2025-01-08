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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Jhon Arias'tan beklenmedik haber!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Jhon Arias'tan beklenmedik haber!

Galatasaray, devre arası transferi için yönünü Brezilya'ya dönmüş ve Fluminense'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Jhon Arias için kolları sıvamıştı. Sarı kırmızılıların sunduğu teklifin miktarı ile birlikte aldığı şoke eden yanıt ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 12:22 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 12:27
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Jhon Arias'tan beklenmedik haber!

Devre arasında sağ kanat takviyesi yapmak üzere Jhon Arias ve takımı Fluminense ile görüşen Galatasaray, transferde beklenmedik bir yanıt aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Jhon Arias'tan beklenmedik haber!

27 yaşındaki Kolombiyalı için sarı kırmızılıların sunduğu teklifin 10 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Jhon Arias'tan beklenmedik haber!

Oyuncunun haklarını tamamen almak isteyen Galatasaray'a karşılık Brezilya temsilcisinin bonservisin bir kısımlık yüzdesini kendi elinde tutmak istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Jhon Arias'tan beklenmedik haber!

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Bolavip, RCN Radio ve RTI Esporte kaynaklarından derlediği o haber...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Jhon Arias'tan beklenmedik haber!

Fluminense, Galatasaray'ın Jhon Arias'a sunduğu teklife olumsuz yanıt verdi. Cimbom'un transferden vazgeçtiği, Brezilyalı ekibin ise başka alternatiflere yönelme kararı aldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Jhon Arias'tan beklenmedik haber!

BAŞKA TEKLİF YOK

Arias için Fluminense'nin kapısını resmi teklif ile çalan tek takımın Galatasaray olduğu açıklandı. Oyuncuyu Avrupa'ya göndermek isteyen Fluminense, ayrıca Kolombiyalı'nın haklarının yalnızca %50'sine sahip.

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