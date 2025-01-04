Galatasaray'da Göztepe FK maçının ardından Kaan Ayhan: Şampiyonluk için...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe FK'yı 2-1 yendi. 2025'e 3 puanla başlayan sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN KAZANACAKSINIZ"

Kaan Ayhan: "Çok zor bir maçtı, muhtemelen dışarıdan da belli olmuştur. İki takımı da tebrik etmek lazım. Avrupa Ligi temposunda bir maç oynandı. Süper Lig adına olumlu bir maçtı. Şampiyonluğu almak istiyorsanız, bu maçları kazanacaksınız. Son dakika kalemizde gol görebilirdik ama isteği, mücadeleyi göstererek kazandık.

Özel olarak çalışıyorum, umarım genç kardeşlerime örnek olmuşumdur. Herkes çok istekliydi. Taraftarın gazıyla bize bir tek kazanmak kalıyor. Herkes mücadele ediyor, saha içi ve sahada dışı. Sahaya yansıyor.