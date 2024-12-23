Yunus'un boşu yok

Galatasaray altyapısının Türk futboluna kazandırdığı önemli yetenekler arasına adını yazdıran Yunus Akgün, son haftalarda inanılmaz bir performans sergiliyor. Süper Lig'deki son 3 maçında 3 gol ve 4 asiste imzasını atan milli yıldız, Kayseri'yi de deviren isim oldu. Ceza alanı dışarısından artık imza golünü kaydeden Yunus, hem Vistor Osimhen'e hem de Barış Alper Yılmaz'a birer asist yaparak gecenin yıldızı oldu.

BARIŞ: ONUNLA YARIŞIYORUZ

Sarı-kırmızılı takımın en önemli fiziksel gücü olan Barış Alper Yılmaz, dün de attığı 2 golle kariyerinin en skorer dönemi girdi. Bu sezon ligdeki 8. golünü kaydeden Barış, mücadele bitiminde ise yaptığı açıklamada Yunus Akgün ile tatlı bir rekabete girdiklerini söyledi. Lige verilen araya moralli girdiklerini belirten milli yıldız, "İlk yarı tam istediğimiz performansı sergileyemesek de ikinci yarı performansımızı gösterdik. Mutluyuz. Yunus'la bazen kulüpte atışıyoruz, yarış içindeyiz, çok iyi futbolcu. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.