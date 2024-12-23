  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Yunus'un boşu yok

Yunus'un boşu yok

Ligdeki son 3 maçta 7 skor katkısı üreten milli futbolcu formunun zirvesine çıktı ve takımını sırtladı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yunus'un boşu yok

Galatasaray altyapısının Türk futboluna kazandırdığı önemli yetenekler arasına adını yazdıran Yunus Akgün, son haftalarda inanılmaz bir performans sergiliyor. Süper Lig'deki son 3 maçında 3 gol ve 4 asiste imzasını atan milli yıldız, Kayseri'yi de deviren isim oldu. Ceza alanı dışarısından artık imza golünü kaydeden Yunus, hem Vistor Osimhen'e hem de Barış Alper Yılmaz'a birer asist yaparak gecenin yıldızı oldu.

BARIŞ: ONUNLA YARIŞIYORUZ

Sarı-kırmızılı takımın en önemli fiziksel gücü olan Barış Alper Yılmaz, dün de attığı 2 golle kariyerinin en skorer dönemi girdi. Bu sezon ligdeki 8. golünü kaydeden Barış, mücadele bitiminde ise yaptığı açıklamada Yunus Akgün ile tatlı bir rekabete girdiklerini söyledi. Lige verilen araya moralli girdiklerini belirten milli yıldız, "İlk yarı tam istediğimiz performansı sergileyemesek de ikinci yarı performansımızı gösterdik. Mutluyuz. Yunus'la bazen kulüpte atışıyoruz, yarış içindeyiz, çok iyi futbolcu. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

Talisca adım adım F.Bahçe'ye!
F.Bahçe'de Maximin için sürpriz iddia!
DİĞER
Süper Lig gol krallığı sıralaması 2024-2025: Devre arası öncesi gündemde! Süper Lig'de gol kralı kim olacak?
Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
F.Bahçe ve G.Saray Chelsea'nin yıldızı için devrede!
Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor yazarlarından flaş Trabzonspor - Bodrumspor maçı değerlendirmesi Spor yazarlarından flaş Trabzonspor - Bodrumspor maçı değerlendirmesi 07:38
Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi 07:28
Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi 07:14
Juventus, Monza deplasmanında kazandı Juventus, Monza deplasmanında kazandı 00:46
Juventus, Monza deplasmanında kazandı Juventus, Monza deplasmanında kazandı 00:43
Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e yanıt! Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e yanıt! 23:56
Daha Eski
Fırtına Pedro Malheiro ile hayat buldu! Fırtına Pedro Malheiro ile hayat buldu! 23:56
Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! 23:56
Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi! Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi! 23:56
Muslera'dan emeklilik açıklaması! Muslera'dan emeklilik açıklaması! 23:56
G.Saray farkı açıyor! İşte güncel puan durumu G.Saray farkı açıyor! İşte güncel puan durumu 23:56
G.Saray yenilgisi istifayı getirdi! G.Saray yenilgisi istifayı getirdi! 23:56