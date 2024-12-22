Yunus Akgün: Galatasaray çocukluk hayalim benim!

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

1 gol, 2 asistlik performansıyla yıldızlaşan Yunus Akgün karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

YUNUS AKGÜN'ÜN SÖZLERİ:

Yunus Akgün: "Müthiş mücadele ettik. Çok güzel sonuçla kazandık. Puan farkını 8'e çıkardık. Büyük bir avantaj sağladık. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı daha iyi oynayıp kazandık. Berat'a hayırlı olsun, gelecek vaad eden futbolcularımızdan. Yengem ameliyat oldu, ona selam olsun, gol atarsam ona hediye edecektim, hediye olsun.

"ÇOCUKLUK HAYALİM"

"Galatasaray benim çocukluk hayalim. Nihayet takımda istediğim yere geldim. Daha fazlasını istiyorum. Ekstra ekibim var, onlarla birlikte çalışıyorum. Hedefim Galatasaray'a hep daha fazlasını vermek." ifadelerini kullandı.