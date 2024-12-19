GALATASARAY HABERİ: Dybala pazarlığında flaş detay! Icardi...

Roma'da net 8 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de ücretini ikiye katlamak istedi. Ancak tecrübeli 10 numaranın bu talebine sarı kırmızılılar olumlu yanıt vermedi ve pazarlıklar sürüyor.

ROMA MALİYETİNDEN DOLAYI OCAK'TA SATMAYA HAZIR Galatasaray cephesi, 10 milyon Euro alan Mauro Icardi'yi tavan ücret olarak belirledi. Rafa Silva'nın maliyeti, İcardi'yi geçtiği için sezon başında transferi gerçekleşmemişti. Dybala tarafına da bu durum iletildi ve rakam 15'ten 12 milyon Euro seviyesine geldi.