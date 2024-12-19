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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Dybala pazarlığında flaş detay! Icardi...

GALATASARAY HABERİ: Dybala pazarlığında flaş detay! Icardi...

Galatasaray, ara transfer döneminde Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip ve Arjantinli yıldızın menajeri arasında süren pazarlık görüşmesinde son olarak flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY HABERİ: Dybala pazarlığında flaş detay! Icardi...

Icardi, Osimhen gibi dünyaca ünlü oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, yeni bir isim için düğmeye bastı.

GALATASARAY HABERİ: Dybala pazarlığında flaş detay! Icardi...

Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'yı gündemine alan sarı-kırmızılıların başlattığı harekât büyük ses getirirken, Sabah Spor haberinde devam eden pazarlıkların perde arkasında kalanları açıkladı.

GALATASARAY HABERİ: Dybala pazarlığında flaş detay! Icardi...

Arjantinli hücum oyuncusu, temsilcisi Carlos Novel aracılığıyla Galatasaray yönetimiyle görüşmelere başladı. Trabzonspor karşılaşmasını izlemeye RAMS Park'a gelen menajer Novel, ilk olarak masaya 15 milyon Euro ile oturdu.

GALATASARAY HABERİ: Dybala pazarlığında flaş detay! Icardi...

Roma'da net 8 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de ücretini ikiye katlamak istedi. Ancak tecrübeli 10 numaranın bu talebine sarı kırmızılılar olumlu yanıt vermedi ve pazarlıklar sürüyor.

GALATASARAY HABERİ: Dybala pazarlığında flaş detay! Icardi...

ROMA MALİYETİNDEN DOLAYI OCAK'TA SATMAYA HAZIR

Galatasaray cephesi, 10 milyon Euro alan Mauro Icardi'yi tavan ücret olarak belirledi. Rafa Silva'nın maliyeti, İcardi'yi geçtiği için sezon başında transferi gerçekleşmemişti. Dybala tarafına da bu durum iletildi ve rakam 15'ten 12 milyon Euro seviyesine geldi.

GALATASARAY HABERİ: Dybala pazarlığında flaş detay! Icardi...

Başarılı oyuncunun 3 milyon Euro daha indirim yapması ve yıllık ücretini 10 milyon
Euro'nun altına çekmesi isteniyor. Galatasaray'da kariyerine devam etmeye sıcak bakan deneyimli hücum oyuncusunun Roma Kulübü ile performansa bağlı 1 yıl opsiyonu bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Dybala pazarlığında flaş detay! Icardi...

İtalyan devi, maliyetinden dolayı Paulo Dybala'yı ocak ayında satmaya hazır.

GALATASARAY HABERİ: Dybala pazarlığında flaş detay! Icardi...

YAZ BAŞINDA 75 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

Kariyerinde Instituto ACC, Palermo, Juventus ve Roma formaları giyen Dybala'ya takımlar toplamda 52.9 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Forvet arkası (258), santrfor (169), sağ (49) ve sol kanat (8) olmak üzere birçok mevkide oynadı. Ağları 189 kez sarsarken 83 de asist gerçekleştirdi.

GALATASARAY HABERİ: Dybala pazarlığında flaş detay! Icardi...

Bu sezon Roma'da 18 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu, fileleri 2 defa havalandırırken 1 de gol pası verdi. Juventus'ta 5 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ile 3 İtalya Süper Kupa zaferi yaşadı. Ülkesi Arjantin ile de 2022'de Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY HABERİ: Dybala pazarlığında flaş detay! Icardi...

Arjantinli yıldız, yaz başında Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ta 3 yılda 75 milyon
Euro kazanacağı teklifi reddetmişti. Bu sezon 3 kez kas sorunu yaşarken geçmişte
sakatlığından dolayı oynadığı takımları 35 müsabakada yalnız bıraktı.

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