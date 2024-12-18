Galatasaray'dan taraftarlara "dolandırıcılık" uyarısı

Galatasaray, resmi kanallarından yayınladığı duyuru mesajı ile taraftarlarını dolandırıcılıklara karşı uyardı. Sarı kırmızılı kulüp, "Galatasaray Spor Kulübü adına ürün satma veya bağış toplama amaçlı aramalara itibar etmeyiniz." dedi. İşte o açıklama...

TARAFTARIMIZA DUYURU

Değerli Taraftarlarımız,

Galatasaray Spor Kulübü tarafından çağrı merkezi yoluyla dergi, almanak, çizgi roman, imzalı forma veya başkaca bir ürün satışı gerçekleştirilmemekte ve herhangi bir bağış toplama faaliyeti yürütülmemektedir. Bu sebeple, "Galatasaray Spor Kulübü adına" veya "Galatasaray Spor Kulübü'nden" yapıldığı söylenen, ürün satma veya bağış toplama amaçlı aramalara itibar edilmemesi gerektiğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla