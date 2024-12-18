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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan taraftarlara "dolandırıcılık" uyarısı

Galatasaray'dan taraftarlara "dolandırıcılık" uyarısı

Galatasaray, "Taraftarımıza duyuru" başlığı ile yayınladığı açıklamada taraftarları dolandırıcılık konusunda uyardı. İşte sarı kırmızılı kulübün duyurusunda yer alan o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 15:04
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Galatasaray'dan taraftarlara "dolandırıcılık" uyarısı

Galatasaray, resmi kanallarından yayınladığı duyuru mesajı ile taraftarlarını dolandırıcılıklara karşı uyardı. Sarı kırmızılı kulüp, "Galatasaray Spor Kulübü adına ürün satma veya bağış toplama amaçlı aramalara itibar etmeyiniz." dedi. İşte o açıklama...

TARAFTARIMIZA DUYURU

Değerli Taraftarlarımız,

Galatasaray Spor Kulübü tarafından çağrı merkezi yoluyla dergi, almanak, çizgi roman, imzalı forma veya başkaca bir ürün satışı gerçekleştirilmemekte ve herhangi bir bağış toplama faaliyeti yürütülmemektedir. Bu sebeple, "Galatasaray Spor Kulübü adına" veya "Galatasaray Spor Kulübü'nden" yapıldığı söylenen, ürün satma veya bağış toplama amaçlı aramalara itibar edilmemesi gerektiğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

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