Sacha Boey'den kötü haber! Sakatlık kabusu bitmiyor

Rekor bonservis bedeli ile Galatasaray'da Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in sakatlık kabusu bitmiyor. 24 yaşındaki yıldız, antrenman sırasında sol ayak bileğinden sakatlandı ve bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bu sakatlık ile birlikte Fransız sağ bek, 11 aylık Bayern Münih kariyerinde 4. kez sakatlandı.

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