  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Sacha Boey'den kötü haber! Sakatlık kabusu bitmiyor

Sacha Boey'den kötü haber! Sakatlık kabusu bitmiyor

Galatasaray'ın rekor bonservis bedeli ile Bayern Münih'e transfer ettiği Sacha Boey, antrenman sırasında sol ayak bileğinden sakatlandı ve bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 12:48
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sacha Boey'den kötü haber! Sakatlık kabusu bitmiyor

Rekor bonservis bedeli ile Galatasaray'da Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in sakatlık kabusu bitmiyor. 24 yaşındaki yıldız, antrenman sırasında sol ayak bileğinden sakatlandı ve bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bu sakatlık ile birlikte Fransız sağ bek, 11 aylık Bayern Münih kariyerinde 4. kez sakatlandı.

İŞTE KULÜBÜN AÇIKLAMASI

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'dan Dybala için resmi açıklama!
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster'de sürpriz evlilik teklifi! Hem sunucu Oktay Kaynarca hem de izleyicileri şaşırtan o anlar...
Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'i kabul ediyor: Masada Suriye var
F.Bahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi
F.Bahçe'den stoper operasyonu! 62 milyon Euro'luk takviye
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye'de de oynayan Janis Timma hayatını kaybetti Türkiye'de de oynayan Janis Timma hayatını kaybetti 13:22
F.Bahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi F.Bahçe'de yeni kriz! Seferberlik ilan edildi 13:10
Boey'den kötü haber! Kabus bitmiyor Boey'den kötü haber! Kabus bitmiyor 12:47
Doping testi pozitif çıktı! 4 yıl men gündemde Doping testi pozitif çıktı! 4 yıl men gündemde 12:40
Anadolu Efes Kızılyıldız'ı ağırlıyor Anadolu Efes Kızılyıldız'ı ağırlıyor 12:24
Nuggets üst üste 3. galibiyetini aldı Nuggets üst üste 3. galibiyetini aldı 12:22
Daha Eski
"Olimpiyatlarda Türk’ün gücünü tekrar dünyaya göstereceğiz" "Olimpiyatlarda Türk’ün gücünü tekrar dünyaya göstereceğiz" 12:20
Sultanların 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu Sultanların 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu 12:05
Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi 11:47
G.Saray'dan Roma'ya çıkarma! Dybala ve arkadaşı... G.Saray'dan Roma'ya çıkarma! Dybala ve arkadaşı... 11:31
Gaziantep FK - 52 Orduspor FK maçı detayları! Gaziantep FK - 52 Orduspor FK maçı detayları! 10:47
Menemenspor - Ankaragücü maçı detayları! Menemenspor - Ankaragücü maçı detayları! 10:42