Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström'den Galatasaray açıklaması: Beşiktaş'a göre daha...

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında 6. hafta maçında Malmö FF deplasmanına çıkıyor. Avrupa'da 4. sırada namağlup şekilde bulunan sarı kırmızılılar, zirve takibi yolunda İsveç'te 3 puan almayı hedefliyor.

Karşılaşmadan önce Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rydström, 4. hafta Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçı işaret ederek iki takım arasında kıyaslamalar yaptı. İşte o ifadeler...

"G.SARAY, BEŞİKTAŞ'A GÖRE DAHA GÜÇLÜ"

Galatasaray'ı Beşiktaş'a göre daha güçlü görüyoruz. Daha ofansif bir takım. Beşiktaş'ta bunu göremedik. Beşiktaş o zamanlar daha zor bir süreçten geçiyordu. Galatasaray'ı daha sakin buluyoruz.

"G.SARAY, BEŞİKTAŞ'A GÖRE DAHA OFANSİF"

Yarın kazanmamız gerekiyor. İyi bir lig geçirdik. Daha çok puanımız olabilirdi. Beşiktaş ile yaptığımız maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Taraftarımız bizi Galatasaray gibi takımlarla kıyaslıyor. Güçlü rakiplere rağmen iyi maçlar çıkardık. Yarın en zor maçlardan biri olacak. Galatasaray, hücum oyununu çok iyi uyguluyor. Maçı kazanmak için sadece defans yapmak yetmeyecektir. Galatasaray'ın bizi yavaşlatmasına izin vermemeliyiz. Kalecimize yardımcı olabilir, kalemizi koruyabiliriz. Ancak 11 futbolcuyu sadece kaleyi korumak için kullanmamalıyız.

"G.SARAY'A KARŞI KAZANMAK, BEŞİKTAŞ GİBİ DEĞİL!"

Osimhen, Icardi ve Barış Alper'in olmaması bir şeyi değiştirmeyecek. Galatasaray hala çok güçlü bir takım. Dürüst olmak gerekirse biz Galatasaray'ın yakınında değiliz. Kazanmamız için büyük bir şey olması gerekiyor. Rangers, Olympiakos veya Beşiktaş'a karşı kazanmak gibi bir şey değil. Yarınki maçtan galip ayrılmamız için her şeyin iyi ve yolunda gitmesi gerek.

"DÜNYANIN EN İYİ HÜCUM OYUNCULARI G.SARAY'DA"

Yarınki maçın eğlenceli olacağını düşünüyorum. Dünyanın en iyi hücum oyuncuları olan bir takımla karşılaşacağımız için heyecanlıyım. Üç güçlü oyuncu, Icardi, Osimhen ve Barış Alper olmasa da Galatasaray'ın çok fazla iyi oyuncusu var. Onlar yoklar diye daha rahat değiliz. Daha üç maç var. Yarınki maçı kazanmamız bizim için büyük avantaj olur ancak kazanmaya mecbur değiliz. Başaramazsak daha 2 maçımız var.