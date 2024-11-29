FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı tehdidi!
Geçtiğimiz sezon devre arasında Hannover 96'dan transfer edilen Derrick Köhn için flaş bir gelişme yaşanıyor. Alman sol bekin transfer bedelinin taksitini geciktiren sarı kırmızılılar transfer yasağı cezasıyla karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ - Fotomac.com.tr Enes Cevahirci
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 16:03 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 16:14
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Neue Presse Gazetesi, Galatasaray'ın Hannover 96'ya Derrick Köhn transferi nedeniyle 2,5 milyon Euro ödeme yaptığını duyurdu.
Sarı kırmızılılar ayrıca Alman kulübüne 300 bin euro da faiz ödedi.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 19 maçta Galatasaray forması giyen Alman sol bek 1 gol katkısı sağladı.
Aslan, sezon başında Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralamıştı.
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