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Haberler Galatasaray FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı tehdidi!

FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı tehdidi!

Geçtiğimiz sezon devre arasında Hannover 96'dan transfer edilen Derrick Köhn için flaş bir gelişme yaşanıyor. Alman sol bekin transfer bedelinin taksitini geciktiren sarı kırmızılılar transfer yasağı cezasıyla karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ - Fotomac.com.tr Enes Cevahirci

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 16:03 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 16:14
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ENES CEVAHİRCİ
Galatasaray'a FIFA'dan transfer yasağı tehdidi!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında Hannover 96'dan kadroya katılan Derrick Köhn'ün transferiyle ilgili şok bir gelişme yaşanıyor.

Galatasaray'a FIFA'dan transfer yasağı tehdidi!

Galatasaray, Derrick Köhn için 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini KAP'a açıklamıştı.

Galatasaray'a FIFA'dan transfer yasağı tehdidi!

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Alman basınında derlediği habere göre; Hannover 96'ya ödemesi gereken 2,5 milyon euroyu geciktiren sarı kırmızılılar FIFA'dan transfer yasağı uyarısı aldı.

Galatasaray'a FIFA'dan transfer yasağı tehdidi!

Neue Presse Gazetesi, Galatasaray'ın Hannover 96'ya Derrick Köhn transferi nedeniyle 2,5 milyon Euro ödeme yaptığını duyurdu.

Galatasaray'a FIFA'dan transfer yasağı tehdidi!

Sarı kırmızılılar ayrıca Alman kulübüne 300 bin euro da faiz ödedi.

Galatasaray'a FIFA'dan transfer yasağı tehdidi!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 19 maçta Galatasaray forması giyen Alman sol bek 1 gol katkısı sağladı.

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