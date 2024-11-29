FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı tehdidi!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında Hannover 96'dan kadroya katılan Derrick Köhn'ün transferiyle ilgili şok bir gelişme yaşanıyor.

Galatasaray, Derrick Köhn için 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini KAP'a açıklamıştı.