Tek hedef zafer!

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz G.Saray, Hollanda'da AZ Alkmaar'a konuk oluyor. AFAS Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii'den canlı yayınlanacak. Yoluna namağlup ilerleyen sarı-kırmızılılar geride kalan 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlikle 10 puan topladı. Avrupa Ligi'nde son olarak Fenerbahçe'yi 3-1 yenen AZ Alkmaar ise 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 yenilgiyle 6 puan aldı.

G.Saray, tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet görmedi. Son olarak Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. Cimbom, söz konusu müsabakaların 2'sinde berabere kaldı ve 12'sini kazandı. Aslan'ın Avrupa'da dikkat çeken yıldızı Yunus Akgün, 4 karşılaşmada da gol attı. Yunus; PAOK, RFS, Elfsborg ve Tottenham'a birer gol kaydetmesini bildi.

3'LÜ DEFANS PLANI

İcardi'nin yokluğunda Victor Osimhen'le tek forvetli sisteme dönüş yapan Okan Buruk, eksikler nedeniyle üçlü savunmayı tercih ediyor. Taktik çalışmalarda Sanchez-Nelsson-Abdülkerim üçlüsü görev yaptı. Kanat bek olarak Barış Alper ve Berkan denendi. Daha önce İcardi-Oshimen'i birlikte oynatabilmek için 3'lü savunma tercih eden Okan Buruk bu defa tek forvet ile üçlü savunma kurgusu üzerinde

İLK RAKİP PSV

Galatasaray'ın bugün konuk olacağı AZ Alkmaar, sarı-kırmızılı takımın tarihinde karşılaştığı ikinci Hollanda temsilcisi olacak. AZ Alkmaar ile Avrupa kupalarında ilk kez eşleşen Galatasaray, daha önce bu ülkeden sadece PSV ile rakip oldu. PSV ile ilk olarak 1987-1988 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu takımla tarihinde 8 maç oynayıp, 2 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

REKORA DEVAM

2009'dan bu yana Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör olan Okan Buruk, bu rekorunu geliştirmeye çalışacak. Tecrübeli teknik adam, son olarak Tottenham'ı mağlup ederek Avrupa Ligi'nde 9. galibiyetini aldı. Buruk, AZ Alkmaar karşısında da kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki galibiyet sayısını 10'a çıkarmayı amaçlayacak.

ASLAN'DA 4 EKSİK

Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ile UEFA listesinde olmayan Roland Sallai bugünkü AZ Alkmaar müsabakasında forma giyemeyecek.

TORREIRA'NIN DALYA GÜNÜ

Torreira, dalya heyecanı yaşıyor. Torreira, AZ Alkmaar maçında oynaması durumunda, Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıkacak. Uruguaylı isim ligde 77, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 10, Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da da 2 kez forma giydi. Torreira, 2 Süper Lig, 1 TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

AZ Alkmaar ile bugün Hollanda'da karşılaşacak G.Saray'da hazırlıklar tamamlandı. İdman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. İstanbul'daki çalışmanın ardından takım Hollanda'ya gitti.

323. MÜCADELE

Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 323. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 322 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu, 85 mücadeleyi beraberlikle tamamladı. Avrupa mücadelelerinde rakip fileleri 441 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 484 gole engel olamadı.

ALKMAAR EN GENÇ TAKIM

AZ Alkmaar, Hollanda Eredivisie'de 14. haftada 6. sırada bulunuyor. Ayrıca AZ Alkmaar, Avrupa Ligi'nin en genç takımı konumunda bulunuyor. Hollanda ekibi, bu sezon altyapısından yetişen Jayden Addai, Wouter Goes ve Peer Koopmeiners gibi birçok genç futbolcuya şans vererek takımın yaş ortalamasını 23.7'ye kadar indirdi ve Avrupa Ligi'nin en geç kadrosuna sahip oldu.

SADECE 2 YENİLGİ

Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki son 18 karşılaşmanın 16'sında yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonu ile başlayan süreçte Kupa 2'de 18 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı. İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 mağlup olan Cimbom deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 kaybetti.

MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Sara, Torreira, Berkan, Mertens, Yunus, Osimhen

AZ Alkmaar: Zoet, Kasius, Penetra, Goes, Wolfe, Kwakman, Koopmeiners, Meerdink, Mijnans, Smit, Parrott