  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ismail Jakobs hakkında kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ismail Jakobs hakkında kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ismail Jakobs hakkında flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ismail Jakobs hakkında kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

Galatasaray, 2 Eylül'de kiralık olarak kadrosuna kattığı İsmail Jakobs'un bonservisini alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ismail Jakobs hakkında kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

Şu ana kadar ligde ve Avrupa'da 10 maça çıkan Senegalli sol bekin performansından memnun kalan teknik heyet, oyuncunun tapusunun alınmasını istedi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ismail Jakobs hakkında kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

Yönetim de devre arasında bu işi bitirmek için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ismail Jakobs hakkında kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

Monacolu yetkililerle aralık ayının başında görüşme gerçekleştirilecek ve 8 milyon euroluk opsiyon kullanılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ismail Jakobs hakkında kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

3.5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki sol bekle de 3.5 yıllık yeni kontrat yapılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ismail Jakobs hakkında kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

Öte yandan Samsunspor maçında yeniden sakatlanan İsmail Jakobs, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:23
"Şu an tek konsantrasyonumuz..." "Şu an tek konsantrasyonumuz..." 01:23
Harry Kane şov yaptı Bayern kazandı! Harry Kane şov yaptı Bayern kazandı! 01:23
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:03
Tekvandoda zirvedeyiz Tekvandoda zirvedeyiz 00:57
Eczacı Kartal’ı yıktı Eczacı Kartal’ı yıktı 00:57
Daha Eski
Derbide eşitlik Derbide eşitlik 00:56
Devler fark attı Devler fark attı 00:56
8 madalya aldık 8 madalya aldık 00:54
"Şu an tek konsantrasyonumuz..." "Şu an tek konsantrasyonumuz..." 00:43
Harry Kane şov yaptı Bayern kazandı! Harry Kane şov yaptı Bayern kazandı! 00:37
Al-Nassr'da dikkat çeken Talisca gelişmesi! Al-Nassr'da dikkat çeken Talisca gelişmesi! 23:57