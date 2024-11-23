TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ismail Jakobs hakkında kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ismail Jakobs hakkında flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Monacolu yetkililerle aralık ayının başında görüşme gerçekleştirilecek ve 8 milyon euroluk opsiyon kullanılacak.
3.5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki sol bekle de 3.5 yıllık yeni kontrat yapılacak.
Öte yandan Samsunspor maçında yeniden sakatlanan İsmail Jakobs, 1 ay sahalardan uzak kalacak.
23 Aralık'ta yeniden sahalara dönmesi planlanan Senegalli yıldız, ligde Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak.
Jakobs, yeni yılla birlikte sahalara dönecek. 5 Ocak 2025'teki Göztepe maçında formasına kavuşması bekleniyor.
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