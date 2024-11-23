TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ismail Jakobs hakkında kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

Galatasaray, 2 Eylül'de kiralık olarak kadrosuna kattığı İsmail Jakobs'un bonservisini alıyor.

Şu ana kadar ligde ve Avrupa'da 10 maça çıkan Senegalli sol bekin performansından memnun kalan teknik heyet, oyuncunun tapusunun alınmasını istedi.