TRANSFER HABERİ | Şampiyon sağ bek Galatasaray yolunda!
Son şampiyon Galatasaray, sezon içi hedeflerine ulaşmak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Saha içerisindeki mücadeleyi saha dışında transfer hamleleri ile de sürdüren sarı kırmızılı ekip, şampiyon ünvanlarına yakışır bir sağ beki kadrolarına katmak üzere. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 12:51 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 12:52
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Osimhen'in bonservisi, devre arasında yapılacak kulübe temizliği, fırsat transferleri gibi başlıkların gündemde olduğu Cimbom'da taraftarlara sıradaki müjdeyi İspanyol basını duyurdu.
Haberde belirtilene göre Galatasaray, son şampiyon ünvanlarına yakışır bir sağ beki kadrolarına katmak üzere önemli yol katetti.
Sarı kırmızılıların renklerine bağlamak üzere olduğu sağ bek, Sevilla'da forma giyen Gonzalo Montiel.
27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Temmuz ayında Arjantin forması ile şampiyonluk yaşamıştı.
Galatasaray'ın Montiel için devre arasında teklif sunacağı ve hem Sevilla'nın hem de oyuncunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
Taraftarlara müjdelenen oyuncu, geçtiğimiz sezon La Liga ekibi tarafından Nottingham'a kiralık olarak gönderilmişti. Sözleşmesi ise 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.
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