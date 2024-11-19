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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Şampiyon sağ bek Galatasaray yolunda!

TRANSFER HABERİ | Şampiyon sağ bek Galatasaray yolunda!

Son şampiyon Galatasaray, sezon içi hedeflerine ulaşmak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Saha içerisindeki mücadeleyi saha dışında transfer hamleleri ile de sürdüren sarı kırmızılı ekip, şampiyon ünvanlarına yakışır bir sağ beki kadrolarına katmak üzere. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 12:51 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 12:52
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Şampiyon sağ bek Galatasaray yolunda!

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 31 puan ile liderlik koltuğunda namağlup bir şekilde oturuyor.

TRANSFER HABERİ | Şampiyon sağ bek Galatasaray yolunda!

Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde de 3. sırada olan İstanbul devi, bu sezon 5. yıldızla birlikte Avrupa'da da başarı yakalamayı amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ | Şampiyon sağ bek Galatasaray yolunda!

Victor Osimhen ile birlikte bu hedeflerine giden yolda güçlenen sarı kırmızılılar, saha içindeki çalışmalarını saha dışında da transfer hamleleri ile sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Şampiyon sağ bek Galatasaray yolunda!

Osimhen'in bonservisi, devre arasında yapılacak kulübe temizliği, fırsat transferleri gibi başlıkların gündemde olduğu Cimbom'da taraftarlara sıradaki müjdeyi İspanyol basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ | Şampiyon sağ bek Galatasaray yolunda!

Haberde belirtilene göre Galatasaray, son şampiyon ünvanlarına yakışır bir sağ beki kadrolarına katmak üzere önemli yol katetti.

TRANSFER HABERİ | Şampiyon sağ bek Galatasaray yolunda!

Sarı kırmızılıların renklerine bağlamak üzere olduğu sağ bek, Sevilla'da forma giyen Gonzalo Montiel.

TRANSFER HABERİ | Şampiyon sağ bek Galatasaray yolunda!

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Temmuz ayında Arjantin forması ile şampiyonluk yaşamıştı.

TRANSFER HABERİ | Şampiyon sağ bek Galatasaray yolunda!

Galatasaray'ın Montiel için devre arasında teklif sunacağı ve hem Sevilla'nın hem de oyuncunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Şampiyon sağ bek Galatasaray yolunda!

Taraftarlara müjdelenen oyuncu, geçtiğimiz sezon La Liga ekibi tarafından Nottingham'a kiralık olarak gönderilmişti. Sözleşmesi ise 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.

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