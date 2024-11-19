TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a veda zamanı! La Liga'dan sürpriz talip

İspanyol basınında çıkan haberlere göre ise Real Betis, 26 yaşındaki stoper için sarı kırmızılılara teklif götürmeye hazırlanıyor.

Dış basında West Ham ve Real Betis'in kesin olarak ilgi duyduğu açıklanan oyuncu için ilerleyen günlerde Fiorentina, Bologna ve Lille'nin de harekete geçebileceği iddialar arasında.