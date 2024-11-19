TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a veda zamanı! La Liga'dan sürpriz talip
Süper Lig devlerinden Galatasaray, bu sezon koyduğu hedeflere emin adımlarla ilerlerken, öte yandan da transfer çalışmaları için kollarını sıvamıştı. Takımda yeteri kadar fırsat bulamadığını düşünen Victor Nelsson'a ayrılığı için yeşil ışık yapan sarı kırmızılılar, La Liga ekibinin oyuncuya talip olacağını öğrendi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 11:01 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 11:49
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Yönetim tarafından verilen onayın ardından Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Victor Nelsson'u gündemine aldığı açıklanmıştı.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre ise Real Betis, 26 yaşındaki stoper için sarı kırmızılılara teklif götürmeye hazırlanıyor.
Dış basında West Ham ve Real Betis'in kesin olarak ilgi duyduğu açıklanan oyuncu için ilerleyen günlerde Fiorentina, Bologna ve Lille'nin de harekete geçebileceği iddialar arasında.
Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifini reddeden Nelsson, bu sezon sarı kırmızılı forma ile 10 maçta 533 dakika süre aldı. Danimarkalı oyuncu, henüz bir gol veya asist katkısı sunmadı.
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