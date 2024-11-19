GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mourinho sözleri! "Türkiye'de olması..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Trt Spor'a konuşan tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun Türkiye'de olmasınının büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Okan Buruk: Mourinho'nun ülkemizde olması çok güzel. Herkesin sevdiği saydığı, dünya çapında bir isim. Mourinho'nun Türkiye'de olması hepimiz için çok büyük bir mutluluk. Karakterini, daha önce yaptıklarını, saha kenarında, saha dışı yaptıkları beklediğimiz, hazır olduğumuz şeylerdi. Tarzı bu, bu tarzı sevip kabul etmek lazım.

🗣Okan Buruk: Mourinho'nun ülkemizde olması hepimiz için büyük mutluluk. pic.twitter.com/iNGlSyYLlN & amp;mdash; TRT Spor (@trtspor) November 19, 2024

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transfere 1.5 aydan çok var. Avrupa Ligi 30 Ocak'a kadar gidiyor. Birini alırsan oynatamıyorsun, satarsan elindekinden oluyorsun. Gönderecek oyuncuları doğru düşünmek lazım. Kimse bilmiyor ama orada 3 tane oyuncu ekleyebiliyorsun, 5 tane çıkarsan da 3 ekleyebiliyorsun. Mevcut düzende elimizde Sallai var kadroya giremeyen. 2 transfer yapıp listeye ekleyebiliyoruz. Transferi doğru düşüneceğiz zamanında...."

"OSIMHEN KALACAĞINI SÖYLEDİ"

"Osimhen'in ocakta gidişini hiç düşünmüyoruz. Öyle bir şey yok. Kendisi de kalacağını söyledi."

"ROMA'DAN BİR TEKLİF ALMADIM"

"Roma'dan bir teklif almadım. Direkt bir temasım olmadı. Öyle bir haber çıktı. Doğruluğunu bilmiyorum. Bir takım teknik adam değiştireceği zaman en azından 5-6 aday koyuyor. İçlerinden birini seçiyor."

🗣Okan Buruk: Haberler çıktı ama Roma ile bir temasım olmadı. pic.twitter.com/Xpk4jgW5Gu — TRT Spor (@trtspor) November 19, 2024

"EŞİ İLE YAŞADIĞI PROBEMLEMLER OLMASA..."

"Icardi'nin kariyerinde bu var. Her şeye saygı duyuyorum, evliliğine eşine... Icardi'nin eşiyle yaşadığı problemler olmasa şu anda bambaşka olurdu. Belki de Arjantin Milli Takım santrforuydu. Icardi bu yüzden belki de birçok şeyi hayatında kaybetti. Çok iyi aile babası. Ailesini seviyor, çocuklarını seviyor. Kalbi çok iyi, insanları, çocukları çok seven biri. Ailesini hep korumak istedi. Biz de ona hep yardımcı olduk. En önemli şey hayatta, aile. Futbol onun önüne geçemez, bir maç da geçemez. Oyuncu mutlu değilse sahada performans alamazsınız. Ona hep destek olmaya çalıştım. Şimdi bakalım, en hızlı şekilde döner." ifadelerini kullandı.