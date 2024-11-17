Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya sert sözler!

Eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı ilişki nedeniyle dünyanın gündeminde ilk sıraya çıkan Mauro İcardi ile ilgili İtalyan basınında dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı.

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, Arjantinli golcünün hayatında Wanda Nara'nın yarattığı travmalara değinirken, oyuncunun menajeri Pino Elio Letterio da yazarımız Levent Tüzemen ile iletişime geçerek bazı ayrıntılardan söz etti ve bilgilerin doğruluğunu vurguladı.