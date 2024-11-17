Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya sert sözler!
Son dönemde gündem haline gelen Icardi - Wanda Nara sürecine şimdi de oyuncunun menajeri dahil oldu. Pino Elio Letterio özellikle Wanda Nara için çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte haberin ayrıntıları... GS SPOR HABERLERİ
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Wanda katkı yapmadı ama çevresine, 'Onu ben ikna ettim' dedi" yorumunu yapan menajer Letterio, sözlerine şöyle devam etti: "G.Saray, İcardi'nin kariyerindeki en doğru tercihti. İstanbul'da çok mutlu. Kimse G.Saray sevdasını sorgulamasın. Hayatında Wanda'nın olması tam bir talihsizlik çünkü ona milli takım kapılarını kapattı ve sansasyonel yaşamıyla istikrarlı bir başarı yakalamasına bariyer koydu."
Onun hayatında sorunlar çıkararak çok daha başarılı bir oyuncu olmasına engel oldu" ifadelerini kullandı.
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