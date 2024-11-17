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Haberler Galatasaray Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya sert sözler!

Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya sert sözler!

Son dönemde gündem haline gelen Icardi - Wanda Nara sürecine şimdi de oyuncunun menajeri dahil oldu. Pino Elio Letterio özellikle Wanda Nara için çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte haberin ayrıntıları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 11:25
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Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya sert sözler!

Eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı ilişki nedeniyle dünyanın gündeminde ilk sıraya çıkan Mauro İcardi ile ilgili İtalyan basınında dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı.

Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya sert sözler!

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, Arjantinli golcünün hayatında Wanda Nara'nın yarattığı travmalara değinirken, oyuncunun menajeri Pino Elio Letterio da yazarımız Levent Tüzemen ile iletişime geçerek bazı ayrıntılardan söz etti ve bilgilerin doğruluğunu vurguladı.

Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya sert sözler!

Longari'nin dikkat çektiği, 'Icardi'nin Galatasaray'a gelişinde etkisi olmadığı' bilgisi için, "Transferde G.Saray çok istekliydi. Görüşmelerde anlaşma sağlandı."

Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya sert sözler!

Wanda katkı yapmadı ama çevresine, 'Onu ben ikna ettim' dedi" yorumunu yapan menajer Letterio, sözlerine şöyle devam etti: "G.Saray, İcardi'nin kariyerindeki en doğru tercihti. İstanbul'da çok mutlu. Kimse G.Saray sevdasını sorgulamasın. Hayatında Wanda'nın olması tam bir talihsizlik çünkü ona milli takım kapılarını kapattı ve sansasyonel yaşamıyla istikrarlı bir başarı yakalamasına bariyer koydu."

Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya sert sözler!

Onun hayatında sorunlar çıkararak çok daha başarılı bir oyuncu olmasına engel oldu" ifadelerini kullandı.

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