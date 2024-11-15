Galatasaray'ın yeni golcüsü Suudi Arabistan'dan! Transfer 8.5 yıl sonra bitiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası sezonu kapatmasının ardından ocak ayında forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Suudi Arabistan'da buldu. Sarı-kırmızılılar, 8.5 yıl önce de istediği ancak transferini gerçekleştiremediği yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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8.5 YIL SONRA GERÇEKLEŞECEK
Sözleşmesi 2025 haziranında bitecek olan Dembele, bu teklifi kabul ederse imzalar atılacak.
Galatasaray ile Dembele de böylece 8.5 yıl sonra buluşmuş olacak.
Sarı-kırmızılılar Fransız oyuncuyu Fulham'dan ayrıldığında da istemiş, görüşmeler yapılmış ancak Dembele, Celtic'in yolunu tutmuştu.
El-Ittifaq'ın transfere zorluk çıkarmayacağı da G.Saray'a iletildi.
28 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlanamaması halinde ise alternatiflere yönelinecek.
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