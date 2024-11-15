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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni golcüsü Suudi Arabistan'dan! Transfer 8.5 yıl sonra bitiyor

Galatasaray'ın yeni golcüsü Suudi Arabistan'dan! Transfer 8.5 yıl sonra bitiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası sezonu kapatmasının ardından ocak ayında forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Suudi Arabistan'da buldu. Sarı-kırmızılılar, 8.5 yıl önce de istediği ancak transferini gerçekleştiremediği yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'ın yeni golcüsü Suudi Arabistan'dan! Transfer 8.5 yıl sonra bitiyor

Mauro Icardi'nin Tottenham maçında sakatlanması ve sezonu kapatmasının ardından Galatasaray, golcü arayışlarına başladı...

Galatasaray'ın yeni golcüsü Suudi Arabistan'dan! Transfer 8.5 yıl sonra bitiyor

Devre arasında bu bölgeyi güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar'a Suudi Arabistan ekibi El-İttifaq'ta forma giyen Moussa Dembele önerildi.

Galatasaray'ın yeni golcüsü Suudi Arabistan'dan! Transfer 8.5 yıl sonra bitiyor

Teknik direktör Okan Buruk'un da onay vermesinin ardından Arabistan'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için harekete geçilecek ve 6 aylığına bir teklif sunulacak.

Galatasaray'ın yeni golcüsü Suudi Arabistan'dan! Transfer 8.5 yıl sonra bitiyor

8.5 YIL SONRA GERÇEKLEŞECEK

Sözleşmesi 2025 haziranında bitecek olan Dembele, bu teklifi kabul ederse imzalar atılacak.

Galatasaray'ın yeni golcüsü Suudi Arabistan'dan! Transfer 8.5 yıl sonra bitiyor

Galatasaray ile Dembele de böylece 8.5 yıl sonra buluşmuş olacak.

Galatasaray'ın yeni golcüsü Suudi Arabistan'dan! Transfer 8.5 yıl sonra bitiyor

Sarı-kırmızılılar Fransız oyuncuyu Fulham'dan ayrıldığında da istemiş, görüşmeler yapılmış ancak Dembele, Celtic'in yolunu tutmuştu.

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