Olimpik Lyon 3-0 Galatasaray Petrol Ofisi (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Fransız ekibi Olimpik Lyon'a 3-0 mağlup oldu.
OL Stadı'ndaki karşılaşmada Olimpik Lyon, 34. dakikada Kadidiatou Diani ve 45. dakikada Vanessa Gilles'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
Fransız ekibi, ikinci yarıda da Kadidiatou Diani'nin 77. dakikada bulduğu golle müsabakayı 3-0 kazandı.
Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında 17 Ekim Perşembe günü İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek.