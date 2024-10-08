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Haberler Galatasaray

Olimpik Lyon 3-0 Galatasaray Petrol Ofisi (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Fransız ekibi Olimpik Lyon'a 3-0 mağlup oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 23:31
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Olimpik Lyon 3-0 Galatasaray Petrol Ofisi (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Fransız ekibi Olimpik Lyon'a 3-0 mağlup oldu.

OL Stadı'ndaki karşılaşmada Olimpik Lyon, 34. dakikada Kadidiatou Diani ve 45. dakikada Vanessa Gilles'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

Fransız ekibi, ikinci yarıda da Kadidiatou Diani'nin 77. dakikada bulduğu golle müsabakayı 3-0 kazandı.

Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında 17 Ekim Perşembe günü İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek.

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