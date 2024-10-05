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Haberler Galatasaray

Avrupa RGS - Galatasaray maçını konuşuyor! 'Kabus gibi geçti'

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Letonya ekibi Rigas Skola'ya konuk oldu. Bu mücadele 2-2 berabere biterken, sarı kırmızılıların 2-0 öndeyken puan kaybetmesi ve rakip takımın kadro değerine rağmen böyle bir sonuç alınması taraftarlarca eleştirildi. Öte yandan karşılaşma, Avrupa'da da gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Avrupa'da Rigas Skola - Galatasaray maçı konuşuluyor! 'Kabus gibi geçti'

Galatasaray öne geçtiği maçlarda skor üstünlüğünü muhafaza edemiyor. Sarı-kırmızılı takım Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

Avrupa'da Rigas Skola - Galatasaray maçı konuşuluyor! 'Kabus gibi geçti'

Aslan, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında RFS karşısında 2-0 öne geçti ancak şok bir biçimde 2-2'lik skorla 1 puanla yetinmek durumunda kaldı. Bu sonuç Avrupa'da şaşkınlıkla karşılandı. Fotomaç'ın haberine göre; hemen hemen bütün Avrupa medyası, Aslan'ın aldığı sonuca şaşırdı kaldı.

Avrupa'da Rigas Skola - Galatasaray maçı konuşuluyor! 'Kabus gibi geçti'

AS: GALATASARAY İÇİN KABUS

"Okan Buruk'un takımı 38. dakikada 2-0 öne geçti ancak Dávinson Sánchez ile aynı değerde bir takım tarafından beraberliğe mahkum edildi.

Avrupa'da Rigas Skola - Galatasaray maçı konuşuluyor! 'Kabus gibi geçti'

Galatasaray, Avrupa Ligi'ne favorilerden biri olarak başladı ancak ilk maç Letonya'da RFS karşısında kabus gibi geçti ve 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçip 3-3 bitirdikten sonra tarih tekerrür etti.

Avrupa'da Rigas Skola - Galatasaray maçı konuşuluyor! 'Kabus gibi geçti'

LSM.LV: SADECE ORTA YAPTILAR

"RFS, 3 Ekim Perşembe günü Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçını oynadı ve yaklaşık 300 milyon euro değerindeki Türkiye şampiyonu Galatasaray'ı ağırladı. Konuk ekip ilk yarıda 2-0 öne geçmesine rağmen Letonya kulübü karakterini ortaya koyarak geri döndü ve sıralamadaki ilk puanını aldı.

Avrupa'da Rigas Skola - Galatasaray maçı konuşuluyor! 'Kabus gibi geçti'

Maçın sonlarına doğru Türk baskısı arttıkça zaman çok yavaş ilerledi, ancak başarısız ortalar yapmaktan başka bir şey yapamadılar. RFS maça tutundu ve son düdüğün ardından skor tabelası 2-2 gibi inanılmaz bir skoru gösterdi."

Avrupa'da Rigas Skola - Galatasaray maçı konuşuluyor! 'Kabus gibi geçti'

İTALYA - TUTTOMERCATO: G.SARAY'A ÇELME

Türk devi Galatasaray, Riga'da RFS tarafından durduruldu.

Avrupa'da Rigas Skola - Galatasaray maçı konuşuluyor! 'Kabus gibi geçti'

ALMANYA - KICKER: RFS, G.SARAY'A MEYDAN OKUDU

"Galatasaray'da yüzler asık. Türkiye şampiyonu, sezonun ikinci Avrupa Ligi karşılaşmasında 2-0'lık üstünlüğü hak ettiği için kesin galip gibi görünüyordu; ancak bavullarında yetersiz bir 2-2'lik beraberlikle Boğaz'a geri dönmek zorunda kaldılar."

Avrupa'da Rigas Skola - Galatasaray maçı konuşuluyor! 'Kabus gibi geçti'

LETONYA BASINI COŞTU

LSM: "RFS, Türk futbol devi Galatasaray'dan sansasyonel bir beraberlik aldı. Konuk ekip ilk yarıda 2-0 öne geçmeyi başarsa da Letonya kulübü karakter gösterdi ve mücadele etmeyi başararak UEFA Avrupa Ligi'nde ilk tarihi puanını kazandı."

Avrupa'da Rigas Skola - Galatasaray maçı konuşuluyor! 'Kabus gibi geçti'

TVNET: "Letonya şampiyonu RFS, UEFA Avrupa Ligi'nde sansasyonel bir başarı elde etti. RFS, Riga'daki Daugava Stadı'nda 0-2'lik skordan geri döndü ve Türk dev, Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde sansasyonel bir başarıya imza attı."

Avrupa'da Rigas Skola - Galatasaray maçı konuşuluyor! 'Kabus gibi geçti'

APOLLO: "Riga'da sansasyon! RFS, yıldızlarla dolu Galatasaray'a karşı bir beraberlik kazandı. Letonya futbol şampiyonu RFS, Daugava Stadı'nda attığı iki golle UEFA Avrupa Ligi'nde Türk devi Galatasaray'a karşı beklenmedik bir beraberlik elde etti."

Avrupa'da Rigas Skola - Galatasaray maçı konuşuluyor! 'Kabus gibi geçti'

JAUNS: "Fantastik! RFS, güçlü Galatasaray'ı şok etti ve Türk taraftarları susturarak 0-2'den tarihi beraberliği kazandı. Riga'da RFS, UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olan Türk kulübü Galatasaray ile 0-2'den geri gelerek 2-2 berabere kaldı."

Avrupa'da Rigas Skola - Galatasaray maçı konuşuluyor! 'Kabus gibi geçti'

SPORTA CENTRS: "RFS yağmurda sansasyon yaratarak Galatasaray'a puan kaybettirdi" "Letonya'nın şampiyon futbol takımı RFS, Daugavas Stadı'nda Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.

Avrupa'da Rigas Skola - Galatasaray maçı konuşuluyor! 'Kabus gibi geçti'

DELFİ SPORTS: "RFS, Türk devinden puan aldı" "Letonya futbol şampiyonu RFS, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Daugava Stadı'nda Türk kulübü Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak sansasyon yarattı."

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