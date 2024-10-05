Avrupa RGS - Galatasaray maçını konuşuyor! 'Kabus gibi geçti'

Galatasaray, Avrupa Ligi'ne favorilerden biri olarak başladı ancak ilk maç Letonya'da RFS karşısında kabus gibi geçti ve 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçip 3-3 bitirdikten sonra tarih tekerrür etti.

LSM.LV: SADECE ORTA YAPTILAR "RFS, 3 Ekim Perşembe günü Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçını oynadı ve yaklaşık 300 milyon euro değerindeki Türkiye şampiyonu Galatasaray'ı ağırladı. Konuk ekip ilk yarıda 2-0 öne geçmesine rağmen Letonya kulübü karakterini ortaya koyarak geri döndü ve sıralamadaki ilk puanını aldı.