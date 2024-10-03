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Haberler Galatasaray

Gitsin mahallesinde oynasın

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya'da oynayacakları RFS maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Gitsin mahallesinde oynasın

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya'da oynayacakları RFS maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Metin Öztürk, Okan Buruk'un disiplin sevkine tepki gösterip, "Şaşkınlıkla takip ediyorum. Benim bildiğim, hakaretten sevk... Şimdi hakaret ise ne yapar, bir teknik direktör orta hakeme ya da bir hakeme hakaret ettiğinde sarı veya kırmızı kartla cezalandırılır. Böyle bir hakaret olmadığını biliyorum. Hakaret yüz yüze olur. Bunların hiçbiri yok" diye konuştu.

ACUN ILICALI'YA DOMİNİK GÖNDERMESİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına değinen sarı-kırmızılı yönetici, "Kalkıp da bir Survivorcının lafıyla TFF'nin hareket edeceğini sanmıyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Biz Galatasaray Lisesi'nden çıkmış, üniversitesi olan bir kulübüz. Gayriciddi kişilere cevap vermek istemiyoruz. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, oradaki yarışmacılarla Süper Lig kulüplerini, taraftarlarını, hocalarını, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin

KARDEŞ KULÜPLER

Metın Öztürk, Fenerbahçe ile Beşiktaş'a göndermede bulunarak, "İki gündür, kardeş pardon sponsor kardeş kulüp garip açıklamalar yapıyor. Hayretle izliyoruz. Sahada kazanamayınca, 11 yıldır kazanamayan kulübe öbürü uymuş, masa başında bir şeyler yapıyorlar" dedi

DERDİNE AĞLASIN

Mıchy Batshuayi'nin geç gelen disiplin sevkine tepki gösterip Mert Hakan Yandaş'ı işaret eden Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "11 gün önceki bir olaydan bahsediliyor Batshuayi için. Mert Hakan Yandaş'ı kimse konuşmuyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçında Galatasaray seyircisine sözlü hakaretleri var. 11 yıldır şampiyon olamayan kulüp otursun derdine ağlasın" ifadelerini kullandı.

RTÜK HATIRLATMASI

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, illegal bahis söylemleri için şunları söyledi: "Biliyorsunuz ki bize bir spor kanalı, reklam vermek istedi. Biz de araştırdık, girdik internet sitelerine. Hakikaten sporla ilgili belli haberler var. Bir maçta sırtta reklamları yayınlandı. TFF'den izin aldık bu reklam için. TFF de sorumluluğu bizde olmak kaydıyla izin verdi. Biz de bunu askıya aldık. Önceki gün TFF izni iptal edince kaldırdık. İllegal bahis çok önemli konu. 2021 yılıydı sanırım, bir TV kanalına RTÜK'ten bir ceza geldi. Bu hangi kanaldı hatırlamıyorum, Acun Bey biliyordur o kanalı. O ceza niye gelmiş, illegal bahis siteleri reklamı yayınladığı için geldi."

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