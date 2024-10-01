Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Ocak ayında önemli takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom'un, ilk transfer bombası ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş'ın çok istediği o yıldızı gündemine aldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 10:36 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 10:38
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Baskısını arttıran Galatasaray, 34'üncü dakikada bu kez Icardi ile golü buldu. Jakobs'un soldan kullandığı uzun taç atışı sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Icardi'nin döndükten sonra şutunda top filelere gitti: 3-0.
Kasımpaşa bu gole 2 dakika sonra Fall ile cevap verdi. Winck'in sağ kanattan içeri çevirdiği topa Fall ceza sahası içerisinde yatarak vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk yarı Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile bitti.
İkinci yarıya her iki takım da değişiklikler ile başladı. Mücadelenin 50'nci dakikası geçerken Kasımpaşa'da Fall, sağdan son çizgide ceza sahası içerisine girmek istedi fakat topa Jakobs müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, önce pozisyonda penaltı çaldı. Ardından bir süre bekledikten sonra VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. Pozisyonu izledikten sonra Çakır, penaltıyı iptal etti.
Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasından sonra tempo bir hayli düştü ve iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Mücadelenin 78'inci dakikası geçerken ceza sahası içerisine gelen topa Fall kafayla vurdu meşin yuvarlak yine Jakobs'a çarptı. Karşılaşmanın hakemi bir kez daha VAR odasıyla konuşarak pozisyonu izlemeye gitti. VAR incelemesinin ardından Çakır, bu kez beyaz noktayı gösterdi.
83'üncü dakikada penaltının başına geçen Hajradinovic, farkı 1'e indiren golü attı: 3-2. Karşılaşmanın son bölümlerine doğru girilirken Kasımpaşa'da Da Costa beraberliği sağladı. 90+5'inci dakikada sağdan Espinoza içeriye ortasını açtı.
Ön direğe gelen topu Hajradinovic kafayla arkasına doğru indirdi. Gelen topu önünde bulan Da Costa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-3. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.
VICTOR OSIMHEN İLK GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı. Kasımpaşa karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor, 20 ve 28'inci dakikalarda attığı 2 golle sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.
MAURO ICARDI 11'DEKİ FORMASINA KAVUŞTU
Sarı-kırmızılı ekibin 31 yaşındaki Arjantinli golcü santrforu Mauro Icardi, 4 maç sonra ilk 11'e geri döndü. Kasımpaşa maçıyla ilk 11'deki formasına kavuşan Icardi, son olarak Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor mücadelesinde 11'de yer almıştı. Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında sakatlandıktan sonra Süper Lig'de; Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyememişti.
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde ise PAOK'a karşı sonradan oyuna dahil olan Arjantinli golcü oyuncu, 90+5'inci dakikada takımının 3'üncü golünü atmıştı. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11'inde Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i ilk kez yan yana oynattı.
ROLAND SALLAI İLK KEZ 11'DE YER ALDI
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Macar kanat Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11'de başladı. RAMS Park'ta ilk kez görücüye çıkan Macar oyuncuya karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük destekte bulundu.
Diğer yandan Galatasaraylı kurmaylar, mücadelenin ardından çalışmalara başladı. 3 farklı skoru koruyamayan sarı-kırmızılı ekip transfer düğmesine bastı.
Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ın da daha önce ilgilendiği yıldız isme gözünü dikti.
A Spor'un haberine göre, transfer harekatı için Fransa'ya hareket etmeye hazırlanan yönetim, Paris'te mesaiye başlayacak.
Galatasaray, Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'yu transfer listesine aldı.
Avrupa'da ve ligde zafere uzanmak isteyen sarı-kırmızılılar, Asensio hamlesiyle ses getirmenin hesaplarını yapıyor.
Yıllarca Real Madrid forması giyen İspanyol oyuncu, 2023 Temmuz ayında Fransız devine imza attı.
Bu sezon PSG formasıyla 5 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 1 gol ve 2 asiste imza attı.
On numara ve santrfor bölgesinde oynayan yıldız ismin bonservis değeri 20 milyon Euro olarak biliniyor.
İspanya Milli Takımı formasını ise 38 kez giyen Asensio, 8 gollük katkı sağladı.
DİĞER