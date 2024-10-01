Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasından sonra tempo bir hayli düştü ve iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Mücadelenin 78'inci dakikası geçerken ceza sahası içerisine gelen topa Fall kafayla vurdu meşin yuvarlak yine Jakobs'a çarptı. Karşılaşmanın hakemi bir kez daha VAR odasıyla konuşarak pozisyonu izlemeye gitti. VAR incelemesinin ardından Çakır, bu kez beyaz noktayı gösterdi.