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Haberler Galatasaray

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Ocak ayında önemli takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom'un, ilk transfer bombası ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş'ın çok istediği o yıldızı gündemine aldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 10:36 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 10:38
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Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

Süper Lig'in 7'nci haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. 6 golün atıldığı mücadele 3-3 sona erdi. Böylelikle Cimbom evinde önemli bir kayıp yaşamış oldu.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

Karşılaşmanın ilk çeyrek dilimi geçerken Galatasaray, topun hakimiyetini eline aldı ve golü de attı. 20'nci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Abdülkerim Bardakcı'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Osimhen dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

Etkisini sürdüren sarı-kırmızlı ekip, 8 dakika sonra Osimhen'in ayağından 2'nci golü buldu. Sara'nın savuma arkasına gönderdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Osimhen, dönerek sol ayağıyla şutunu attı ve topu bir kez daha ağlara gönderdi: 2-0.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

Baskısını arttıran Galatasaray, 34'üncü dakikada bu kez Icardi ile golü buldu. Jakobs'un soldan kullandığı uzun taç atışı sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Icardi'nin döndükten sonra şutunda top filelere gitti: 3-0.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

Kasımpaşa bu gole 2 dakika sonra Fall ile cevap verdi. Winck'in sağ kanattan içeri çevirdiği topa Fall ceza sahası içerisinde yatarak vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk yarı Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile bitti.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

İkinci yarıya her iki takım da değişiklikler ile başladı. Mücadelenin 50'nci dakikası geçerken Kasımpaşa'da Fall, sağdan son çizgide ceza sahası içerisine girmek istedi fakat topa Jakobs müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, önce pozisyonda penaltı çaldı. Ardından bir süre bekledikten sonra VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. Pozisyonu izledikten sonra Çakır, penaltıyı iptal etti.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasından sonra tempo bir hayli düştü ve iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Mücadelenin 78'inci dakikası geçerken ceza sahası içerisine gelen topa Fall kafayla vurdu meşin yuvarlak yine Jakobs'a çarptı. Karşılaşmanın hakemi bir kez daha VAR odasıyla konuşarak pozisyonu izlemeye gitti. VAR incelemesinin ardından Çakır, bu kez beyaz noktayı gösterdi.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

83'üncü dakikada penaltının başına geçen Hajradinovic, farkı 1'e indiren golü attı: 3-2. Karşılaşmanın son bölümlerine doğru girilirken Kasımpaşa'da Da Costa beraberliği sağladı. 90+5'inci dakikada sağdan Espinoza içeriye ortasını açtı.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

Ön direğe gelen topu Hajradinovic kafayla arkasına doğru indirdi. Gelen topu önünde bulan Da Costa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-3. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

VICTOR OSIMHEN İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı. Kasımpaşa karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor, 20 ve 28'inci dakikalarda attığı 2 golle sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

MAURO ICARDI 11'DEKİ FORMASINA KAVUŞTU

Sarı-kırmızılı ekibin 31 yaşındaki Arjantinli golcü santrforu Mauro Icardi, 4 maç sonra ilk 11'e geri döndü. Kasımpaşa maçıyla ilk 11'deki formasına kavuşan Icardi, son olarak Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor mücadelesinde 11'de yer almıştı. Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında sakatlandıktan sonra Süper Lig'de; Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyememişti.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde ise PAOK'a karşı sonradan oyuna dahil olan Arjantinli golcü oyuncu, 90+5'inci dakikada takımının 3'üncü golünü atmıştı. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11'inde Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i ilk kez yan yana oynattı.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

ROLAND SALLAI İLK KEZ 11'DE YER ALDI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Macar kanat Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11'de başladı. RAMS Park'ta ilk kez görücüye çıkan Macar oyuncuya karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük destekte bulundu.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

Diğer yandan Galatasaraylı kurmaylar, mücadelenin ardından çalışmalara başladı. 3 farklı skoru koruyamayan sarı-kırmızılı ekip transfer düğmesine bastı.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ın da daha önce ilgilendiği yıldız isme gözünü dikti.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

A Spor'un haberine göre, transfer harekatı için Fransa'ya hareket etmeye hazırlanan yönetim, Paris'te mesaiye başlayacak.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

Galatasaray, Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'yu transfer listesine aldı.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

Avrupa'da ve ligde zafere uzanmak isteyen sarı-kırmızılılar, Asensio hamlesiyle ses getirmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

Yıllarca Real Madrid forması giyen İspanyol oyuncu, 2023 Temmuz ayında Fransız devine imza attı.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

Bu sezon PSG formasıyla 5 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 1 gol ve 2 asiste imza attı.

Beşiktaş çok istemişti ocakta Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük sürpriz

On numara ve santrfor bölgesinde oynayan yıldız ismin bonservis değeri 20 milyon Euro olarak biliniyor.

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