Galatasaray'ı kahreden detay! Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Kasımpaşa ile berabere kaldı. Devre arasına 3-1 önde giden ancak ikinci yarıda oyun Kasımpaşa üstünlüğünü kaybeden sarı kırmızılılar şoku yaşadı ve mücadelenin ikinci yarısında kalesinde 2 gol gördü. Cimbom'da Osimhen (2) ve Icardi'nin golleri Aslantepe'yi heyecanlandırsa da Kasımpaşa'da Hajradinovic (p), Da Costa ve Fall sahneye çıktı. REKOR KAÇTI Lige 7'de 7 ile başlama şansını tepen Aslan'ın rekor kırma hevesi yıkıldı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki tempolu futbolunu ikinci yarıya taşıyamadı. SADECE TEK ŞUT ATABİLDİ İkinci devrede Galatasaray'ın sadece 1 şutu vardı. Kasımpaşa, ikinci yarıdaki futboluyla ayakta alkışlandı. Aslan, 2009-10 sezonunda olduğu gibi 6'da 6 ile başladığı ligde 7'de 7'yi göremedi. SADECE F.BAHÇE Lig tarihinde sadece Fenerbahçe, 7'de 7 galibiyetle başlama serisine sahip. Öte yandan sarı kırmızılılar bu sezon evinde ilk kez puan kaybetti. EN SON 1983'TE Galatasaray, 1983'ten sonra da 3 farklı öne geçtiği bir maçta galibiyeti koruyamadı. Aslan, 41 yıl önce 4-1 öne geçtiği maçta Fenerbahçe ile 4-4 berabere kalmıştı.