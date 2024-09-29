Galatasaray'ı kahreden detay! Fenerbahçe...

SADECE TEK ŞUT ATABİLDİ İkinci devrede Galatasaray'ın sadece 1 şutu vardı. Kasımpaşa, ikinci yarıdaki futboluyla ayakta alkışlandı. Aslan, 2009-10 sezonunda olduğu gibi 6'da 6 ile başladığı ligde 7'de 7'yi göremedi.