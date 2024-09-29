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Haberler Galatasaray

Galatasaray'ı kahreden detay! Fenerbahçe...

Son dakika GS haberleri... Galatasaray, 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalırken rekor hevesi kursakta kaldı. İşte kahreden o detay...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 07:34
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Galatasaray'ı kahreden detay! Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Galatasaray'ı kahreden detay! Fenerbahçe...

Devre arasına 3-1 önde giden ancak ikinci yarıda oyun Kasımpaşa üstünlüğünü kaybeden sarı kırmızılılar şoku yaşadı ve mücadelenin ikinci yarısında kalesinde 2 gol gördü.

Galatasaray'ı kahreden detay! Fenerbahçe...

Cimbom'da Osimhen (2) ve Icardi'nin golleri Aslantepe'yi heyecanlandırsa da Kasımpaşa'da Hajradinovic (p), Da Costa ve Fall sahneye çıktı.

Galatasaray'ı kahreden detay! Fenerbahçe...

REKOR KAÇTI

Lige 7'de 7 ile başlama şansını tepen Aslan'ın rekor kırma hevesi yıkıldı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki tempolu futbolunu ikinci yarıya taşıyamadı.

Galatasaray'ı kahreden detay! Fenerbahçe...

SADECE TEK ŞUT ATABİLDİ

İkinci devrede Galatasaray'ın sadece 1 şutu vardı. Kasımpaşa, ikinci yarıdaki futboluyla ayakta alkışlandı. Aslan, 2009-10 sezonunda olduğu gibi 6'da 6 ile başladığı ligde 7'de 7'yi göremedi.

Galatasaray'ı kahreden detay! Fenerbahçe...

SADECE F.BAHÇE

Lig tarihinde sadece Fenerbahçe, 7'de 7 galibiyetle başlama serisine sahip. Öte yandan sarı kırmızılılar bu sezon evinde ilk kez puan kaybetti.

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