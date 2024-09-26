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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Muslera'dan takıma yemek jesti!

Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisi hem de Avrupa Ligi'ndeki alınan galibiyetleri kutlamak amacıyla takım arkadaşlarını bir kebapçıda ağırladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 18:32
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Galatasaray'da Muslera'dan takıma yemek jesti!

Galatasaray kaptanı Muslera hem hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisini hem de Avrupa Ligi'ndeki PAOK maçında alınan galibiyetleri kutlamak amacıyla takım arkadaşlarını bir kebapçıda ağırladı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaştığı maçta doğrudan kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan Fernando Muslera'ya UEFA tarafından da 3 maç ceza verilmişti. Uruguaylı file bekçisi bu nedenle PAOK maçında kaleyi koruyamamıştı.

Kebapçı Fiko'da biraya gelen sarı-kırmızılı takımın özellikle yabancı oyuncuları Türk yemeklerini çok sevdiklerini ifade etti. Yıldız oyuncu Victor Osimhen'in Türk kebapları ile tanışma anlarındaki mutluluğu ise gözlerden kaçmadı.

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