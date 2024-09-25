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Haberler Galatasaray

Okan Buruk: 4 maç üst üste kazanmak çok önemli

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında sahasında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 00:44 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 00:47
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Okan Buruk: 4 maç üst üste kazanmak çok önemli

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında sahasında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Benim ve oyuncuların öz güveni çok yüksek. Dışarıdan fırtınalar kopuyor gibi düşünülüyor ama Florya bundan hiç etkilenmedi. hep zorluk olacak, Galatasaray çok büyük bir camia. Transfer dönemi bittiği zaman, bizde çözüm oluyor. Herkes rahatlıyor."

"4 maç üst üste kazanmak çok önemli. Oyun olarak da bunu çok hissettirdik. Bu maç en iyi oyundu. Savunma yapmaya gelen bir takıma karşı çok pozisyon bulduk, bu değerli."

"Top rakibe geçtiğinde almaya çalışan bir takımız, bu oyuncuların hoşuna gidiyor. Ayrıca oynamaya çalışan bir takımız. Oyuncuların ofansif olarak rakip sahada olmaları, oyuncuları keyif veriyor. Ben de oyuncuyken bundan keyif alırdım."

ÜÇ FORVET OYNAYABİLİRİZ

"Çok oyuncunuz olsun, az oyuncunuz olmasın. Çok sayıda maç oynayacağız. Herkesi farklı mevkilerde ve dizilişlerde kullanabiliriz. Bundan sonraki maçlar için bunları düşünüyoruz. Üçlü savunma oynayan bir takıma karşı, üç forvetle de oynayabiliriz."

"Gabriel Sara hem 6, hem 8, hem de 10 numaraydı. 12-13 km üstünde koşmuş olabilir. Ismael Jakobs da çok etkiliydi o da epey koştu. Savunma geçişlerini de çok iyi yapıyor Jakobs, sadece hücumları değil. Onu da idareli kullanmamız lazım."

"Yunus Akgün'ün performansından hepimiz mutlu oluyoruz. Yetenekli olduğunu biliyorduk, ne zaman çıkacak artık diye düşünüyorduk. Böyle devam etmesi çok önemli."

Casper
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