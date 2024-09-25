Galatasaray galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte ülke puanında son durum... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 23:59 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 00:04
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Siyah-beyazlılar ilk maçta Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler ise Belçika takımlarından Union Saint Gilloise'yı sahasında ağırlayacak.
Galatasaray ilk maçında 3 puanı tamamlarken diğer yandan UEFA ülke puanında da değişiklikler yaşandı.
İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:
1- İngiltere: 90.303
2- İtalya: 80.106
3- İspanya: 74.989
4- Almanya: 72.785
5- Fransa: 60.093
6- Hollanda: 55.400
7- Portekiz: 51.416
8- Belçika: 45.000
9- Çekya: 39.650
10- TÜRKİYE: 36.500
11- Norveç: 32.000
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