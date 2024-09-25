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Haberler Galatasaray

Galatasaray galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte ülke puanında son durum... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 23:59 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 00:04
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Galatasaray galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA Avrupa Ligi yeni formatıyla başladı. Lig usülü üzerinden gerçekleşen turnuvada temsilcimiz Galatasaray ilk maçta Yunan ekibi PAOK'u evinde ağırladı.

Galatasaray galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Sarı-kırmızılı ekibimiz zorlu mücadeleyi 3-1 kazandı ve Avrupa Ligi'nin yeni formatına galibiyetle başladı.

Galatasaray galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe de zorlu rakiplerle oynayacak.

Galatasaray galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Siyah-beyazlılar ilk maçta Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Sarı-lacivertliler ise Belçika takımlarından Union Saint Gilloise'yı sahasında ağırlayacak.

Galatasaray galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Galatasaray ilk maçında 3 puanı tamamlarken diğer yandan UEFA ülke puanında da değişiklikler yaşandı.

Galatasaray galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

1- İngiltere: 90.303

Galatasaray galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

2- İtalya: 80.106

Galatasaray galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

3- İspanya: 74.989

Galatasaray galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

4- Almanya: 72.785

Galatasaray galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

5- Fransa: 60.093

Galatasaray galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

6- Hollanda: 55.400

Galatasaray galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

7- Portekiz: 51.416

Galatasaray galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

8- Belçika: 45.000

Galatasaray galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

9- Çekya: 39.650

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