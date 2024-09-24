Çılgın kutlama

Galatasaray, Kadıköy'deki 3-1'lik Fenerbahçe zaferinin perde arkasını paylaştı. Maç sonunda kendi taraftarıyla kısa bir kutlama yapan sarı- kırmızılıların, Ülker Stadyumu'nun koridorlarında ve soyunma odasında büyük coşku yaşadığı görüldü. Kutlamaya yine Mauro İcardi damga vurdu. Arjantinli yıldız, geçen sezon olduğu gibi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un isminin yazılı olduğu formayı giydi. Okan Buruk'un tezahüratları dikkat çekerken Osimhen'in de Galatasaraylı taraftarların söylediği 'Fener Ağlama' bestesiyle ettiği dans, dikkatlerden kaçmadı.

TİŞÖRTLERİ SATIŞTA

Mauro İcardi, Fenerbahçe derbisine tişörtleriyle damga vurmuştu. İki yıl önce Fenerbahçe'ye attığı golün ardından yaptığı sevinci bastıran Arjantinli yıldız, Kadıköy'e bu tişörtle gelmişti. Çıkışta ise farklı bir tişörtle görüntülenen İcardi'nin bu hareketi sonrası sarı-kırmızılı kulüp harekete geçti. GS Store, bu ürünleri 699 TL'den satışa sundu.