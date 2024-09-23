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Haberler Galatasaray

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1'le geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Derbi zaferiyle liderliğini perçinleyen sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor. Adı yaz transfer döneminde birçok takımla anılan milli futbolcuya bir talip daha çıktı. İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu takip etmesi için Fenerbahçe maçında scout gönderdiği öğrenildi. İşte o takım ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 09:46
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler

Derbiden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Dominik Livakovic (k.k.), Dries Mertens ve Gabriel Sara kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler

Fenerbahçe'yi deplasmanda devirerek moral depolayan sarı-kırmızılılara bir müjde de yönetimden geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler

OYUNCULARA PRİM DAĞITILDI

Fenerbahçe maçı için Ülker Stadyumu'na gelmeyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol şubesini teslim ettiği İbrahim Hatipoğlu ve Sportif A.Ş üyesi Maruf Güneş aracılığıyla 90 dakika sonunda soyunma odasını aradı ve takıma 1.5 milyon Euro prim verdiğini açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler

Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında RAMS Park'ta Yunan ekibi PAOK'u konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler

Sarı-kırmızılılarda Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler

Özellikle EURO 2024'te Hollanda ile oynanan maçta dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilen Virgil van Dijk'a karşı sergilediği üstün oyunla gündem olan milli yıldız gündemden düşmüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler

NOTTINGHAM FOREST DERBİDE İZLEDİ

Son iki sezondur ortaya koyduğu futbolla Avrupa kulüplerini peşine takan Barış Alper Yılmaz, Tottenham ve Brighton'ın ardından Nottingham Forest'ın da transfer listesine girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler

Sabah'ın haberine göre, İngiliz ekibinin 24 yaşındaki futbolcuyu scoutlar aracılığı ile Fenerbahçe derbisinde mercek altına aldığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler

Ayrıca Barış Alper için yaz transfer döneminde 20 milyon Euro teklifte bulunan Brighton'ın rakamı 25 milyon Euro'ya çıkarmaya hazır olduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta süre aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler

24 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler

Barış Alper'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler

Milli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

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