GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1'le geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Derbi zaferiyle liderliğini perçinleyen sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor. Adı yaz transfer döneminde birçok takımla anılan milli futbolcuya bir talip daha çıktı. İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu takip etmesi için Fenerbahçe maçında scout gönderdiği öğrenildi. İşte o takım ve detaylar... (GS spor haberi)
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Fenerbahçe'yi deplasmanda devirerek moral depolayan sarı-kırmızılılara bir müjde de yönetimden geldi.
OYUNCULARA PRİM DAĞITILDI
Fenerbahçe maçı için Ülker Stadyumu'na gelmeyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol şubesini teslim ettiği İbrahim Hatipoğlu ve Sportif A.Ş üyesi Maruf Güneş aracılığıyla 90 dakika sonunda soyunma odasını aradı ve takıma 1.5 milyon Euro prim verdiğini açıkladı.
Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında RAMS Park'ta Yunan ekibi PAOK'u konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor.
Özellikle EURO 2024'te Hollanda ile oynanan maçta dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilen Virgil van Dijk'a karşı sergilediği üstün oyunla gündem olan milli yıldız gündemden düşmüyor.
NOTTINGHAM FOREST DERBİDE İZLEDİ
Son iki sezondur ortaya koyduğu futbolla Avrupa kulüplerini peşine takan Barış Alper Yılmaz, Tottenham ve Brighton'ın ardından Nottingham Forest'ın da transfer listesine girdi.
Sabah'ın haberine göre, İngiliz ekibinin 24 yaşındaki futbolcuyu scoutlar aracılığı ile Fenerbahçe derbisinde mercek altına aldığı öğrenildi.
Ayrıca Barış Alper için yaz transfer döneminde 20 milyon Euro teklifte bulunan Brighton'ın rakamı 25 milyon Euro'ya çıkarmaya hazır olduğu öğrenildi.
Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta süre aldı.
24 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Barış Alper'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Milli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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