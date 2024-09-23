GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Fenerbahçe derbisinde izlediler

Fenerbahçe'yi deplasmanda devirerek moral depolayan sarı-kırmızılılara bir müjde de yönetimden geldi.

OYUNCULARA PRİM DAĞITILDI Fenerbahçe maçı için Ülker Stadyumu'na gelmeyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol şubesini teslim ettiği İbrahim Hatipoğlu ve Sportif A.Ş üyesi Maruf Güneş aracılığıyla 90 dakika sonunda soyunma odasını aradı ve takıma 1.5 milyon Euro prim verdiğini açıkladı.