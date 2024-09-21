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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ: İngilizler hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın kapısını çalacak!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'e performanslarıyla damga vuran Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldızları İngiliz ekibinin radarına girdi. Her iki oyuncu için teklif yapmaya hazırlanan Premier Lig ekibi devre arasını bekliyor. Bu gelişme sonrası Beşiktaş ve Galatasaray'ın nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. BJK - GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 09:27
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TRANSFER HABERLERİ: İngilizler hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın kapısını çalacak!

İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ın, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy ile ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: İngilizler hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın kapısını çalacak!

HITC Football'un haberine göre; Barış Alper ve Semih önümüzdeki aylarda Avrupa'nın önemli liglerinden birine transfer olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

TRANSFER HABERLERİ: İngilizler hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın kapısını çalacak!

Her iki forvet oyuncusunun da Nottingham Forest'ın radarında olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: İngilizler hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın kapısını çalacak!

Haber detayında, İngiliz takımının Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak için Avrupa'nın büyük kulüpleriyle rekabet etmesi gerekeceği yorumu yapıldı.

TRANSFER HABERLERİ: İngilizler hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın kapısını çalacak!

Barış Alper'in Galatasaray ile 2027, Semih'in ise Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmeleri bulunuyor.

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