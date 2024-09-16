Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş karar! Fenerbahçe derbisi öncesi takıma bizzat açıklayacak

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek bu karşılaşma öncesi harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi futbolcuların ödemeleri gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek'in, Fenerbahçe derbisi için de prim hazırlığında olduğu belirtildi. Haberde Özbek'in İbrahim Hatipoğlu ve yöneticilerle yapacağı görüşmenin ardından derbi galibiyetinin primini takıma açıklayacağı ifade edildi.