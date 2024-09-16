  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş karar! Fenerbahçe derbisi öncesi takıma bizzat açıklayacak

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'ten flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 11:56
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş karar! Fenerbahçe derbisi öncesi takıma bizzat açıklayacak

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş karar! Fenerbahçe derbisi öncesi takıma bizzat açıklayacak

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş karar! Fenerbahçe derbisi öncesi takıma bizzat açıklayacak

Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek bu karşılaşma öncesi harekete geçti.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş karar! Fenerbahçe derbisi öncesi takıma bizzat açıklayacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi futbolcuların ödemeleri gerçekleştirildi.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş karar! Fenerbahçe derbisi öncesi takıma bizzat açıklayacak

Başkan Dursun Özbek'in, Fenerbahçe derbisi için de prim hazırlığında olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş karar! Fenerbahçe derbisi öncesi takıma bizzat açıklayacak

Haberde Özbek'in İbrahim Hatipoğlu ve yöneticilerle yapacağı görüşmenin ardından derbi galibiyetinin primini takıma açıklayacağı ifade edildi.

Reklam
F.Bahçe'den dev rekor!
DİĞER
Kayserispor-Eyüpspor maçında Arda Turan - Caner Erkin gerginliği! Deneyimli oyuncu tepki gösterdi...
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Kahreden fotoğrafa A Haber ulaştı! İşte cansız bedeninin dereden çıkarılma anı
Avrupa devleri G.Saraylı yıldızın peşine düştü
"Yuh olsun!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio - Hellas Verona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lazio - Hellas Verona maçı hangi kanalda, saat kaçta? 11:43
Parma - Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta? Parma - Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta? 11:40
Rayo Vallecano - Osasuna maçı hangi kanalda, saat kaçta? Rayo Vallecano - Osasuna maçı hangi kanalda, saat kaçta? 11:35
Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı yayın bilgileri! Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı yayın bilgileri! 11:31
Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu! Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu! 11:29
Artık nefesler tutuldu! Sahne onların... Artık nefesler tutuldu! Sahne onların... 09:43
Daha Eski
"Yuh olsun!" "Yuh olsun!" 09:58
"Alınan 3 puana rağmen..." "Alınan 3 puana rağmen..." 10:02
Kerem'in parası oraya gitmiş! Kerem'in parası oraya gitmiş! 10:22
Bayern Münih - Dinamo Zagreb maçı ne zaman? Bayern Münih - Dinamo Zagreb maçı ne zaman? 10:34
Real Madrid - Stuttgart maçı ne zaman? Real Madrid - Stuttgart maçı ne zaman? 10:44
F.Bahçe'den dev rekor! F.Bahçe'den dev rekor! 10:48