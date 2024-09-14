Galatasaray'da Vargas transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı
Galatasaray, transfer döneminin son gününde Augsburg forması giyen Ruben Vargas'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermişti. Ancak yıldız ismin transferi gerçekleşmemişti. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun, Cimbom'a imza atmama sebebi ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada "Burada olduğum için mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle bizim hedefimiz ligde şampiyon olmak. Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Finale kadar mücadele edip, kupayı da kaldırmak istiyoruz" dedi.
Bunun yanı sıra Galatasaray, Sallai'nin kulübü Freiburg'a 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6 milyon euro transfer bedeli ödeyecek.
4 yıllık anlaşma yapılan futbolcu her bir futbol sezonu için net 2 milyon 500 bin euro alacak.
İŞTE VARGAS GERÇEĞİ!
Öte yandan Galatasaray'da transferin son gününde gündeme gelen Ruben Vargas'ın imza atmama nedeni de ortaya çıktı.
Sarı kırmızılılarda transferin son günü Augsburg'un İsviçreli oyuncusu Ruben Vargas için yoğun bir girişim olmuştu.
Milliyet'in haberine göre, 26 yaşındaki İsviçreli sol kanat oyuncusu ile anlaşılmasına rağmen kulübüyle anlaşılamadı.
Öte yandan Chelsea'den Carney Chukwuemeka'da ise yüksek maaş sorun yarattı.
VARGAS'IN PERFORMANSI
Augsburg ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
2019 yılından bu yana Augsburg'ta oynayan Ruben Vargas, Alman ekibinde çıktığı 153 maçta 22 gol attı ve 19 asist yaptı.
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