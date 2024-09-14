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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Vargas transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı

Galatasaray, transfer döneminin son gününde Augsburg forması giyen Ruben Vargas'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermişti. Ancak yıldız ismin transferi gerçekleşmemişti. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun, Cimbom'a imza atmama sebebi ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 10:02
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Galatasaray'da Vargas transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı

Galatasaray'da transferin son gününde büyük bir hareketlilik yaşandı.

Galatasaray'da Vargas transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı

Roma'dan cuma sabah saatlerinde Almanya'ya geçen Galatasaraylı yöneticiler, Freiburg'tan Roland Sallai'yi, transferin son gününe yetiştirebilmek için çaba gösterdi ve başarı sağladı.

Galatasaray'da Vargas transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı

Cimbom'un renklerine kattığı Sallai ise dün gece İstanbul'a geldi.

Galatasaray'da Vargas transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada "Burada olduğum için mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle bizim hedefimiz ligde şampiyon olmak. Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Finale kadar mücadele edip, kupayı da kaldırmak istiyoruz" dedi.

Galatasaray'da Vargas transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı

Bunun yanı sıra Galatasaray, Sallai'nin kulübü Freiburg'a 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6 milyon euro transfer bedeli ödeyecek.

Galatasaray'da Vargas transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı

4 yıllık anlaşma yapılan futbolcu her bir futbol sezonu için net 2 milyon 500 bin euro alacak.

Galatasaray'da Vargas transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı

İŞTE VARGAS GERÇEĞİ!

Öte yandan Galatasaray'da transferin son gününde gündeme gelen Ruben Vargas'ın imza atmama nedeni de ortaya çıktı.

Galatasaray'da Vargas transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı

Sarı kırmızılılarda transferin son günü Augsburg'un İsviçreli oyuncusu Ruben Vargas için yoğun bir girişim olmuştu.

Galatasaray'da Vargas transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre, 26 yaşındaki İsviçreli sol kanat oyuncusu ile anlaşılmasına rağmen kulübüyle anlaşılamadı.

Galatasaray'da Vargas transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı

Öte yandan Chelsea'den Carney Chukwuemeka'da ise yüksek maaş sorun yarattı.

Galatasaray'da Vargas transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı

VARGAS'IN PERFORMANSI

Augsburg ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da Vargas transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı

2019 yılından bu yana Augsburg'ta oynayan Ruben Vargas, Alman ekibinde çıktığı 153 maçta 22 gol attı ve 19 asist yaptı.

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