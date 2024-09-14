Galatasaray'da Vargas transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada "Burada olduğum için mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle bizim hedefimiz ligde şampiyon olmak. Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Finale kadar mücadele edip, kupayı da kaldırmak istiyoruz" dedi.