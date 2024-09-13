Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün görevinden istifa etti

Galatasaray'da transferden sorumlu Futbol Direktörü Cenk Ergün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ergün, açıklamasında "Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.

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