  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün görevinden istifa etti

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transferden sorumlu Futbol Direktörü Cenk Ergün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 13:23 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 13:36
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün görevinden istifa etti

Galatasaray'da transferden sorumlu Futbol Direktörü Cenk Ergün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ergün, açıklamasında "Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.

İŞTE CENK ERGÜN'ÜN PAYLAŞIMI:

Mourinho'dan Talisca kararı! Transfer...
Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı!
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho, Talisca'yı reddetmiş! Yılın transferi neden gerçekleşmedi?
Narin cinayetindeki suskunluk kararı aile meclisinden mi çıktı? Tavşantepe'deki sahte ihbarlar, atılan SIM kartları ve terlik muamması
Metin Öztürk'ten transfer açıklaması: 1-2 saat içinde...
F.Bahçe'den Cherki hamlesi! G.Saray da peşindeydi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Espanyol - Alaves maçı ne zaman? Espanyol - Alaves maçı ne zaman? 13:44
Mallorca - Villarreal maçı ne zaman? Mallorca - Villarreal maçı ne zaman? 13:41
Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! 12:57
Metin Oktay kabri başında anıldı Metin Oktay kabri başında anıldı 13:02
Ruben Vargas kimdir? Ruben Vargas kimdir? 13:20
Galatasaray'da flaş istifa! Galatasaray'da flaş istifa! 13:23
Daha Eski
Crystal Palace - Leicester City maçı ne zaman? Crystal Palace - Leicester City maçı ne zaman? 11:43
Fulham - West Ham United maçı ne zaman? Fulham - West Ham United maçı ne zaman? 11:46
Liverpool - Nottingham Forest maçı ne zaman? Liverpool - Nottingham Forest maçı ne zaman? 11:51
Manchester City - Brentford maçı ne zaman? Manchester City - Brentford maçı ne zaman? 11:54
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5. yıldız göndermesi! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5. yıldız göndermesi! 11:55
Aston Villa - Everton maçı ne zaman? Aston Villa - Everton maçı ne zaman? 12:06