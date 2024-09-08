TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim! Herkes Rabiot'u beklerken...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Adrien Rabiot transferini sabırsızlıkla beklerken sürpriz bir isim öne çıktı. Cimbom'un o futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Galatasaray Yönetimi'nin Napoli ile önümüzdeki günlerde temas kuracağı ve resmi teklifini sunacağı öğrenildi.
Sarı- Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un Rabiot transferinin gerçekleşmemesi durumunda Michael Folorunsho transferine onay verdiği bildirildi.
2 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
2019 yılından beri Napoli'de forma giyen İtalyan yıldızın sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
8 numara dışında 6 ve 10 numara pozisyonunda da görev yapan Folorunsho'nun güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro.
Napoli'nin bu sezon hiçbir maçta görev vermediği yıldız oyuncu kariyerinde 265 karşılaşmada görev aldı. 38 gol atarken 17 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, 2 kez İtalya Milli Takım formasını giydi.
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