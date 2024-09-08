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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim! Herkes Rabiot'u beklerken...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Adrien Rabiot transferini sabırsızlıkla beklerken sürpriz bir isim öne çıktı. Cimbom'un o futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim! Herkes Rabiot'u beklerken...

Galatasaray'da orta saha transferi için sıcak saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim! Herkes Rabiot'u beklerken...

Sarı-Kırmızılılar, boşta olan Fransız yıldız Adrien Rabiot ile temaslarını sürdürürken gündeme yeni bir isim daha geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim! Herkes Rabiot'u beklerken...

Takvim'de yer alan habere göre Cimbom'un hedefindeki yeni isim Napoli'de forma giyen 26 yaşındaki İtalyan yıldız Michael Folorunsho.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim! Herkes Rabiot'u beklerken...

Galatasaray Yönetimi'nin Napoli ile önümüzdeki günlerde temas kuracağı ve resmi teklifini sunacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim! Herkes Rabiot'u beklerken...

Sarı- Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un Rabiot transferinin gerçekleşmemesi durumunda Michael Folorunsho transferine onay verdiği bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim! Herkes Rabiot'u beklerken...

2 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

2019 yılından beri Napoli'de forma giyen İtalyan yıldızın sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim! Herkes Rabiot'u beklerken...

8 numara dışında 6 ve 10 numara pozisyonunda da görev yapan Folorunsho'nun güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim! Herkes Rabiot'u beklerken...

Napoli'nin bu sezon hiçbir maçta görev vermediği yıldız oyuncu kariyerinde 265 karşılaşmada görev aldı. 38 gol atarken 17 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, 2 kez İtalya Milli Takım formasını giydi.

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