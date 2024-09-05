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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Portekizli maestro!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızlıların son olarak Portekizli o yıldız için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Portekizli maestro!

Osimhen'le yüzyılın transferine imza atan Galatasaray müthiş bir ismi daha kadrosuna katmayı hedefliyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Portekizli maestro!

Al Nassr'dan ayrılması gündemde olan Otavio'yu kiralamak isteyen Cimbom bu transferi bitirmek için gün boyunca yoğun çaba harcadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Portekizli maestro!

Hem Suudi Arabistan kulübüyle hem de yıldız futbolcuyla yapılan görüşmeler olumlu yönde ilerledi.

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