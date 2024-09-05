TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Portekizli maestro!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızlıların son olarak Portekizli o yıldız için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Galatasaray, 29 yaşındaki Otavio'yu resmen bitirmek için adeta seferber oldu.
Aslan'ın Otavio harekatı, Osimhen'le coşan sarı-kırmızılı taraftarların heyecanını doruğa çıkardı.
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