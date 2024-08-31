Galatasaray Mario Hermoso ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları
Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray yönetimi transferde düğmeye bastı. Savunma hattına takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılar Ellias Jelert ve Gabriel Sara'dan sonra bir transferi daha bitirdi. Cimbom Atletico Madrid forması giyen İspanyol stoper Mario Hermoso ile anlaşmaya vardı. İşte sözleşme detayları...
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Takvim'in haberine göre; Galatasaray, İspanyol futbolcuya her yıl için 4 milyon Euro+1.5 milyon Euro imza parası ödeyecek.
Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Aslan böylece savunma hattını daha da güçlendirmiş oldu.
Atletico Madrid'in 2019 yılında 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Hermoso, İspanyol devinde 174 maça çıktı ve 10 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
Galatasaray dışında 5 büyük ligden de önemli transfer teklifleri alan Hermoso, Sarı-Kırmızılılar'ı seçti.
Kariyerinde 304 maçta boy gösteren tecrübeli oyuncu, 15 gol atarken 12 de asist yaptı. İspanya Milli Takımı'nda ise 5 kez forma giydi.
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