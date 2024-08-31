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Galatasaray Mario Hermoso ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray yönetimi transferde düğmeye bastı. Savunma hattına takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılar Ellias Jelert ve Gabriel Sara'dan sonra bir transferi daha bitirdi. Cimbom Atletico Madrid forması giyen İspanyol stoper Mario Hermoso ile anlaşmaya vardı. İşte sözleşme detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray Mario Hermoso ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray transferde yine büyük oynadı... Bu sezon Gabriel Sara, Ellias Jelert ve Ismail Jakobs'u transfer eden Sarı-Kırmızılılar, savunmanın göbeğine ise dünya markası bir ismi monte etti.

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Galatasaray Mario Hermoso ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Cimbom, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren İspanyol stoper Mario Hermoso ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray Mario Hermoso ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Cimbom, piyasa değeri 25 milyon Euro olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu ile 3 yıllık anlaştı.

Galatasaray Mario Hermoso ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, İspanyol futbolcuya her yıl için 4 milyon Euro+1.5 milyon Euro imza parası ödeyecek.

Galatasaray Mario Hermoso ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Aslan böylece savunma hattını daha da güçlendirmiş oldu.

Galatasaray Mario Hermoso ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Atletico Madrid'in 2019 yılında 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Hermoso, İspanyol devinde 174 maça çıktı ve 10 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray Mario Hermoso ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray dışında 5 büyük ligden de önemli transfer teklifleri alan Hermoso, Sarı-Kırmızılılar'ı seçti.

Galatasaray Mario Hermoso ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Kariyerinde 304 maçta boy gösteren tecrübeli oyuncu, 15 gol atarken 12 de asist yaptı. İspanya Milli Takımı'nda ise 5 kez forma giydi.

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