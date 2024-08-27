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Okan Buruk: Birinci sorumlu benim!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Cimbom turu geçemezken sarı-kırmızılılarda Okan Buruk maç sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 00:56 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 01:00
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Okan Buruk: Birinci sorumlu benim!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Cimbom turu geçemezken sarı-kırmızılılarda Okan Buruk maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Hayal ettiğimiz ile maç içinde gerçekleşen örtüşmedi. Kağıt üstünden oyuncu bazında inanılmaz bir kalite farkı var. Daha iyi bir performans ortaya koyabilirdik. Geçen sene burada oynadığımız Molde maçına benzetti. Zaman zaman üstümüzde 5'er 10'ar kilo ağırlık varmış gibi hareket ettik. Baskıdan mı.. Bazen çok iyi hazırlanırsınız, bu da etkiler. Ne paslarımız ne dikine oyunumuz ne parselizasyonumuz iyiydi. Çok fazla pas hatası yapıp rakibe geçiş şansı verdik. İkinci yarı biraz daha dengeledik, rakip kaleye gittik, pozisyon ürettik. Son bölümde daha çok rakip kalede oynadık. Maçı çevirecek pozisyonu yakaladık. Icardi'nin vuruşu rakipten döndü, o pozisyon dönüp gol oldu. İlk baştan sorumlu benim. Maça hazırlayan teknik adam, oyuncuları seçen teknik adam. Birinci sorumlu benim.

Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Muhteşem bir taraftar vardı. Maçtan önce maç içinde maçtan sonra desteklediler. Onların istedikleri galibiyeti getiremedik. Üzgünüz. Ama şu da var, bu takım burada Şampiyonlar Ligi playoff oynadıysa geçen sene şampiyon olduğu için oynadı. Bu oyuncular kazandı. Yine kazanacak olan bu oyuncular. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Prestijli turnuvanın içinde olamamak üzüyor ama tekrar ligdeki şampiyonluğa, Avrupa Ligi'ni kazanmayı hedefliyoruz. Bunu yapacak potansiyelimiz, gücümüz var. Şanssızlık da var. Davinson sakatlandı. Abdülkerim kırmızı kart gördü. İlk maçta Kaan yoktu. Geriden oyun kurarken çok zorlandık. Topu öne itmede, hızda Davinson'un olmaması çok büyük eksikti. Galatasaray her türlü yürümeliydi hedefine ama yapacağımız 1-2 takviyeden sonra takımımız şampiyonluk ve Avrupa için yarışacak.

Önümüzde çok maç var. Başarılı olan iki senedir bu oyuncular. Onlara tekrar güveneceğiz başarılara gideceğiz.

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