Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi! Devler Ligi'ne kalırsa...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Devler Ligi'ne kalarak kasasına doldurmak istiyor. Sarı kırmızılı yönetimin sır gibi sakladığı transfer Şampiyonlar Ligi'nden gelen parayla gerçekleşecek. İşte Cimbom'dan taraftarı coşturacak hamle. | GALATASARAY HABERLERİ
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Şu an harcama limiti nedeniyle transferde hareket alanı kısıtlı olan, Cimbom eğer play-off'taki rakibi Young Boys'u saf dışı bırakırsa Devler Ligi'ne katılım bedeli olarak kasasına yaklaşık 30 milyon euro koyacak.
Böylece harcama limiti sorunu ortadan kalkacak ve Talisca için gereken rakam rahatlıkla karşılanacak.
Bu plan gerçekleşirse hem takımın gücüne güç katılacak hem de taraftarın coşması sağlanacak.
Suudi Arabistan kulübünün yüksek maliyeti nedeniyle ayrılmasına sıcak baktığı 30 yaşındaki on numaranın yeniden Türkiye'de forma giymek istediği biliniyor. Talisca, Al Nassr'da 87 maçta 68 gol kaydederken 10 da asist yaptı.
Talisca'nın güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.
Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 2026'da sona erecek.
Geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan yıldız oyuncu bu müsabakalarda 25 gol atıp, 4 asist yaptı.
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