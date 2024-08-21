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Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi! Devler Ligi'ne kalırsa...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Devler Ligi'ne kalarak kasasına doldurmak istiyor. Sarı kırmızılı yönetimin sır gibi sakladığı transfer Şampiyonlar Ligi'nden gelen parayla gerçekleşecek. İşte Cimbom'dan taraftarı coşturacak hamle. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi! Devler Ligi'ne kalırsa...

Galatasaray yönetimi transferde yılın bombasını patlatmanın planlarını yapıyor.

Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi! Devler Ligi'ne kalırsa...

Hedefteki isim ise Al Nassr'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca.

Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi! Devler Ligi'ne kalırsa...

Ancak bu planın hayata geçmesi takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalmasına bağlı.

Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi! Devler Ligi'ne kalırsa...

Şu an harcama limiti nedeniyle transferde hareket alanı kısıtlı olan, Cimbom eğer play-off'taki rakibi Young Boys'u saf dışı bırakırsa Devler Ligi'ne katılım bedeli olarak kasasına yaklaşık 30 milyon euro koyacak.

Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi! Devler Ligi'ne kalırsa...

Böylece harcama limiti sorunu ortadan kalkacak ve Talisca için gereken rakam rahatlıkla karşılanacak.

Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi! Devler Ligi'ne kalırsa...

Bu plan gerçekleşirse hem takımın gücüne güç katılacak hem de taraftarın coşması sağlanacak.

Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi! Devler Ligi'ne kalırsa...

Suudi Arabistan kulübünün yüksek maliyeti nedeniyle ayrılmasına sıcak baktığı 30 yaşındaki on numaranın yeniden Türkiye'de forma giymek istediği biliniyor. Talisca, Al Nassr'da 87 maçta 68 gol kaydederken 10 da asist yaptı.

Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi! Devler Ligi'ne kalırsa...

Talisca'nın güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.

Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi! Devler Ligi'ne kalırsa...

Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 2026'da sona erecek.

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