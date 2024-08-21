Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi! Devler Ligi'ne kalırsa...

Şu an harcama limiti nedeniyle transferde hareket alanı kısıtlı olan, Cimbom eğer play-off'taki rakibi Young Boys'u saf dışı bırakırsa Devler Ligi'ne katılım bedeli olarak kasasına yaklaşık 30 milyon euro koyacak.

Böylece harcama limiti sorunu ortadan kalkacak ve Talisca için gereken rakam rahatlıkla karşılanacak.