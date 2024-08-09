GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...
Galatasaray'ın en gözde futbolcularından biri olan Barış Alper Yılmaz hakkında yeni bir transfer iddiası geldi. İngiliz basını o takımın, 24 yaşındaki yıldız için sarı kırmızılılarla pazarlık masasına oturduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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"Galatasaray'ın kadrosu çok değerli. Oyuncularımıza teklifler gelebilir. Yeni dönemde fırsat transferleri çıkabilir"
"Biz Avrupa ve Süper Lig'i hazır şekilde bekliyoruz. Bu süreci de değerlendirmek zorunda olabiliriz. Kimse merak etmesin. Geçen seneki şampiyon kadro ile devam edeceğiz"
"Güçlenmesi gereken yerlere de takviyelerimizi yaptık" şeklinde konuştu.
Başkan Özbek ayrıca "Her takım bu transfer işinin içinde olur. Sezon devam ederken bazen önemli teklifler gelebilir"
"Kadrodan bazı oyuncularla yolları ayırmak isteyebilirsiniz. Transfer sezonunu kapattık demek doğru olmaz. Fırsat transferleri çıkabilir. Bunları kovalıyoruz"
Kerem Aktürkoğlu da bizim oyuncumuz. Son 2 şampiyonlukta çok iyi performans gösterdi. Nabzın çok yüksek olduğu dönemde soyunma odasındaki olayları abartarak ortaya koymak Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmaktır. Kerem bizim evladımız"
"Hepimizin ailesi var. Aile içinde olmaması gereken şeyler olabilir ama yine de evladınızdan vazgeçmezsiniz"
"Bu durum kirli yapıların bir senaryosudur"
"Galatasaray olarak bu olayların yapımızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bizi seven herkesle beraber bir bütünüz" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan sarı kırmızılılarda gözler bir yandan da Barış Alper Yılmaz'a çevrilmiş durumda.
Geçen sezon çok iyi bir performans sergileyen Barış Alper hakkında flaş bir iddia geldi.
Konuya dair haberi ise Ada basını duyurdu. İşte ayrıntılar...
İngiliz medyası, 4 Temmuz'da Newcastle United'da sportif direktörlük görevine getirilen Paul Mitchell'in Galatasaray-Beşiktaş maçını tribünden izlediğini ve Barış Alper Yılmaz için masaya oturduğunu iddia etti.
Takvim'in haberine göre haberde; teknik direktör Eddie Howe'un Barış'ı çok istediğinin de altı çizildi.
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