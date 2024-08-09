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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...

Galatasaray'ın en gözde futbolcularından biri olan Barış Alper Yılmaz hakkında yeni bir transfer iddiası geldi. İngiliz basını o takımın, 24 yaşındaki yıldız için sarı kırmızılılarla pazarlık masasına oturduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 15:26
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, merak edilen konularla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...

Başkan Özbek, sarı kırmızılıların transfer gündemine ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler..

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...

Dursun Özbek, "Transfer döneminin bitmesine 1 aydan fazla var. Bu zamanı kullanmak istiyoruz"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...

"Galatasaray'ın kadrosu çok değerli. Oyuncularımıza teklifler gelebilir. Yeni dönemde fırsat transferleri çıkabilir"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...

"Biz Avrupa ve Süper Lig'i hazır şekilde bekliyoruz. Bu süreci de değerlendirmek zorunda olabiliriz. Kimse merak etmesin. Geçen seneki şampiyon kadro ile devam edeceğiz"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...

"Güçlenmesi gereken yerlere de takviyelerimizi yaptık" şeklinde konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...

Başkan Özbek ayrıca "Her takım bu transfer işinin içinde olur. Sezon devam ederken bazen önemli teklifler gelebilir"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...

"Kadrodan bazı oyuncularla yolları ayırmak isteyebilirsiniz. Transfer sezonunu kapattık demek doğru olmaz. Fırsat transferleri çıkabilir. Bunları kovalıyoruz"
Kerem Aktürkoğlu da bizim oyuncumuz. Son 2 şampiyonlukta çok iyi performans gösterdi. Nabzın çok yüksek olduğu dönemde soyunma odasındaki olayları abartarak ortaya koymak Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmaktır. Kerem bizim evladımız"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...

"Hepimizin ailesi var. Aile içinde olmaması gereken şeyler olabilir ama yine de evladınızdan vazgeçmezsiniz"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...

"Bu durum kirli yapıların bir senaryosudur"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...

"Galatasaray olarak bu olayların yapımızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bizi seven herkesle beraber bir bütünüz" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...

Öte yandan sarı kırmızılılarda gözler bir yandan da Barış Alper Yılmaz'a çevrilmiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...

Geçen sezon çok iyi bir performans sergileyen Barış Alper hakkında flaş bir iddia geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...

Konuya dair haberi ise Ada basını duyurdu. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...

İngiliz medyası, 4 Temmuz'da Newcastle United'da sportif direktörlük görevine getirilen Paul Mitchell'in Galatasaray-Beşiktaş maçını tribünden izlediğini ve Barış Alper Yılmaz için masaya oturduğunu iddia etti.

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