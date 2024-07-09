Oğuz Aydın beklemede

Geçen sezon Süper Lig'de dikkat çekici bir performans ortaya koyan Oğuz Aydın için Alanyaspor'la görüşmeler durma noktasına geldi. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un 'Çok yüksek fiyatlara çıkmayalım' dediği 23 yaşındaki oyuncuda bekleme kararı aldı. Son olarak 5 milyon euro'ya kadar çıkılan Oğuz'da teklif güncellenmeyecek. Kerem ya da Barış'ın olası ayrılıklarının netleşmesi halinde bu transferde yeniden düğmeye basılacak. Alanyaspor'un 6-7 milyon euro kazanç beklediği Oğuz, geçen sezon 35 maçta 13 gol, 7 asistle oynamıştı.